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فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية بمسابقة دولية للبرمجة

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 23:15

فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية بمسابقة دولية للبرمجة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ ووفا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، الخميس، فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية من أصل 560 مشروعا على مستوى العالم، بالمسابقة الدولية "أروع المشاريع" للبرمجة.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، أن دولة فلسطين شاركت بأكثر من 60 مشروعا أنجزها الطلبة خلال فترة الحجر المنزلي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي رفع اسم فلسطين عاليا في هذا المحفل الدولي بحضور دول لها باع طويل في المجال العلمي، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لرعاية هذه المواهب من الطلبة، التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بكافة أشكالها.

والمشاريع الفائزة من فلسطين هي كالآتي:

  • مشروع "بعيدا خمسة أقدام" للطالبات: نوران عويضات، وسندس حداد، وتيماء حداد، وراما أبو عجمية، وسام قواسمة من مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية في تربية الخليل؛
  • "المعركة ضد كورونا"، للطالب محمود الحداد من مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين في تربية رفح؛
  • "موقع مدرستي" للطالبة مرح زيد من مدرسة الشيماء الثانوية في تربية قلقيلية؛
  • "لغة الجسد للأطفال" للطالبات: بتول أحمد شحادة، ورهف محمد شحادة من مدرسة عوريف الثانوية للبنات، ونانسي عوايصة، وسارة الحاج من مدرسة الساوية اللبن الثانوية المختلطة في تربية جنوب نابلس؛
  • مشروع "ساعدني أتعلم" للطالبتين: حلا عاصم عبيد، ورنوة علي صوافطة من مدرسة فيصل الحسيني الأساسية في تربية رام الله والبيرة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#برمجة
#فلسطين
#طلاب

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