وزارة التربية: تصحيح عشرات آلاف العلامات لطلاب البجروت

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه اتضح لها أن أخطاء جرت في عملية تنسيق امتحانات البجروت التي تقدّمت في صيف 2020، وبناءً عليه قررت الوزارة أنها ستُحدّث اليوم 410 ألف علامة لعشرات آلاف الطلاب.

وصحّحت الوزارة حتى الآن حوالي 23,000 علامة مدرسية لحوالي 20,000 طالب، ما أدى لرفع علاماتهم، وتم إلغاء 11,000 علامة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستنشر العلامات المحدثة كاملة خلال اليوم.

وأمر وزير التربية، يوآف غالانت، يتعيين لجنة فحص خارجيّة تكون مسؤولة عن فحص سيرورة العمل في بجروت صيف 2020.

وستفحص اللجنة طريقة احتساب العلامات، طريقة استلامهم، وأيضا تحديد نتائج البجروت في سنوات مضت وفق الطريقة التي كانت متّبعة (معدّل تفاضلي). وستُقدّم اللجنة توصياتها لوزير التّربية وللمدير العام للوزارة خلال 45 يوما.