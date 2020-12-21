  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

وزارة التربية: تصحيح عشرات آلاف العلامات لطلاب البجروت

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 13:20

وزارة التربية: تصحيح عشرات آلاف العلامات لطلاب البجروت
عرب ٤٨

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه اتضح لها أن أخطاء جرت في عملية تنسيق امتحانات البجروت التي تقدّمت في صيف 2020، وبناءً عليه قررت الوزارة أنها ستُحدّث اليوم 410 ألف علامة لعشرات آلاف الطلاب.

وصحّحت الوزارة حتى الآن حوالي 23,000 علامة مدرسية لحوالي 20,000 طالب، ما أدى لرفع علاماتهم، وتم إلغاء 11,000 علامة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستنشر العلامات المحدثة كاملة خلال اليوم.

وأمر وزير التربية، يوآف غالانت، يتعيين لجنة فحص خارجيّة تكون مسؤولة عن فحص سيرورة العمل في بجروت صيف 2020.

وستفحص اللجنة طريقة احتساب العلامات، طريقة استلامهم، وأيضا تحديد نتائج البجروت في سنوات مضت وفق الطريقة التي كانت متّبعة (معدّل تفاضلي). وستُقدّم اللجنة توصياتها لوزير التّربية وللمدير العام للوزارة خلال 45 يوما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وزارة التربية والتعليم
#امتحانات
#بجروت
#علامات
#تحديث
#تصحيح

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: شبّان يواجهون الأزمات الخانقة بالكوميديا
لبنان: شبّان يواجهون الأزمات الخانقة بالكوميديا

2020-12-20

أيّام تطوّعيّة لطلّاب منحة روضة بشارة عطا الله في مدن السّاحل 
أيّام تطوّعيّة لطلّاب منحة روضة بشارة عطا الله في مدن السّاحل 

2020-12-20

غالبية الأطفال ضحايا الدهس من العرب.. نصائح لمنعها
غالبية الأطفال ضحايا الدهس من العرب.. نصائح لمنعها

2020-12-18

الأكثر قراءة

سلالة كورونا الجديدة: إغلاق طويل بإنجلترا وتعليق الرحلات من بريطانيا والصحّة العالمية تحذّر

سلالة كورونا الجديدة: إغلاق طويل بإنجلترا وتعليق الرحلات من بريطانيا والصحّة العالمية تحذّر

2020-12-20
باقة الغربية وجت تشيّعان ضحايا جريمتي إطلاق النار بالغضب والصدمة

باقة الغربية وجت تشيّعان ضحايا جريمتي إطلاق النار بالغضب والصدمة

2020-12-20
نتنياهو: نجاعة

نتنياهو: نجاعة "فايزر" ضد طفرة كورونا ليست واضحة

2020-12-20
تقديرات إسرائيلية: إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

تقديرات إسرائيلية: إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

2020-12-20
الهجوم السيبراني: واشنطن تتوعد واتهام لترامب بالخيانة بعد تبرئته روسيا

الهجوم السيبراني: واشنطن تتوعد واتهام لترامب بالخيانة بعد تبرئته روسيا

2020-12-20