  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

اغتيال ناشطة نُسويّة أفغانستيّة في كابل

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 21:58

اغتيال ناشطة نُسويّة أفغانستيّة في كابل
فريشتا كوهستاني (فيسبوك)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وشقيقها شمال كابول، اليوم الخميس، على أيدي مسلحين يمتطون دراجة نارية، في أحدث حلقة ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف فاعلين في المجتمع المدني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، للصحافة إن فريشتا كوهستاني (29 عاما) "أُغتيلت على أيدي مسلحين مجهولين (يمتطون) دراجة نارية في منطقة كوهستان في ولاية كابيسا".

وقال حاكم ولاية كابيسا عبد اللطيف مراد لوكالة فرانس برس إن الاغتيال وقع قرب منزل الناشطة وأن شقيقها قتل معها.

ولم تتبن أي جهة العملية.

ساهمت فريشتا كوهستاني في حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عبد الله عبد الله، ولها جمهور واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وكانت تنظم باستمرار فعاليات مدنية في كابول مع التركيز على حقوق المرأة.

أما عبد الله عبد الله الذي يشغل حاليا منصب كبير مفاوضي الحكومة في إطار مسار السلام في أفغانستان، فقال على فيسبوك إن الناشطة "الشجاعة" قتلت في "هجوم إرهابي". وأضاف أن "تواصل الاغتيالات غير مقبول".

وكانت الناشطة قالت على فيسبوك قبل أيام إنها طلبت من السلطات تأمين حماية لها إثر تلقيها تهديدات، ودانت موجة اغتيال صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين عن حقوق الانسان في أفغانستان.

وقتل مسلحون مدير المنتدى الأفغاني للانتخابات الحرة والعادلة محمد يوسف رشيد في كابول الأربعاء.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم الخميس في كابول في تفجير سيارة ملغومة.

واغتال مسلحون الصحافي رحمة الله نكزاد الاثنين في طريقه إلى المسجد في غزني (شرق). وهو الصحافي الرابع الذي يتم اغتياله خلال شهرين في أفغانستان والسابع هذا العام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أفغانستان
#حقوق المرأة
#فريشتا كوهستاني

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وزارة التربية: تصحيح عشرات آلاف العلامات لطلاب البجروت
وزارة التربية: تصحيح عشرات آلاف العلامات لطلاب البجروت

2020-12-21

لبنان: شبّان يواجهون الأزمات الخانقة بالكوميديا
لبنان: شبّان يواجهون الأزمات الخانقة بالكوميديا

2020-12-20

أيّام تطوّعيّة لطلّاب منحة روضة بشارة عطا الله في مدن السّاحل 
أيّام تطوّعيّة لطلّاب منحة روضة بشارة عطا الله في مدن السّاحل 

2020-12-20

الأكثر قراءة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

استطلاع: حظوظ ساعر أفضل من نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

2020-12-23
الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة

2020-12-23
ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

ضربة لنتنياهو: الوزير إلكين ينشق عن الليكود وينضم لحزب ساعر

2020-12-23
قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد

2020-12-23
هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

هدم مبنى في كفر برا ومنزل في اللد

2020-12-23