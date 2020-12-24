اغتيال ناشطة نُسويّة أفغانستيّة في كابل

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وشقيقها شمال كابول، اليوم الخميس، على أيدي مسلحين يمتطون دراجة نارية، في أحدث حلقة ضمن سلسلة اغتيالات تستهدف فاعلين في المجتمع المدني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، للصحافة إن فريشتا كوهستاني (29 عاما) "أُغتيلت على أيدي مسلحين مجهولين (يمتطون) دراجة نارية في منطقة كوهستان في ولاية كابيسا".

وقال حاكم ولاية كابيسا عبد اللطيف مراد لوكالة فرانس برس إن الاغتيال وقع قرب منزل الناشطة وأن شقيقها قتل معها.

ولم تتبن أي جهة العملية.

ساهمت فريشتا كوهستاني في حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عبد الله عبد الله، ولها جمهور واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وكانت تنظم باستمرار فعاليات مدنية في كابول مع التركيز على حقوق المرأة.

أما عبد الله عبد الله الذي يشغل حاليا منصب كبير مفاوضي الحكومة في إطار مسار السلام في أفغانستان، فقال على فيسبوك إن الناشطة "الشجاعة" قتلت في "هجوم إرهابي". وأضاف أن "تواصل الاغتيالات غير مقبول".

وكانت الناشطة قالت على فيسبوك قبل أيام إنها طلبت من السلطات تأمين حماية لها إثر تلقيها تهديدات، ودانت موجة اغتيال صحافيين وشخصيات سياسية ومدافعين عن حقوق الانسان في أفغانستان.

وقتل مسلحون مدير المنتدى الأفغاني للانتخابات الحرة والعادلة محمد يوسف رشيد في كابول الأربعاء.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم الخميس في كابول في تفجير سيارة ملغومة.

واغتال مسلحون الصحافي رحمة الله نكزاد الاثنين في طريقه إلى المسجد في غزني (شرق). وهو الصحافي الرابع الذي يتم اغتياله خلال شهرين في أفغانستان والسابع هذا العام.