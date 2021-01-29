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العفو الدولية: منع النساء اليمنيّات من العمل في المطاعم "مخز"

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 20:21

العفو الدولية: منع النساء اليمنيّات من العمل في المطاعم "مخز"
اليمن (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الجمعة، قرارا حوثيا يمنع النساء من العمل في المطاعم، معتبرة أياه "مخزيا وتمييزيا".

وقالت المنظمة الحقوقية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قرار السلطات الحوثية بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي". وأضافت: "نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في ‎اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال الساعات الماضية، تداولت وسائل إعلام محلية، أنباء عن تنفيذ الحوثيين حملة بالعاصمة صنعاء، تم بموجبها منع النساء من العمل في المطاعم.

فيما ذكر إعلام محلي أن الجماعة تبرر منع النساء من العمل في المطاعم كون ذلك يتنافى مع "الهوية اليمنية المحافظة".

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ آذار/ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#البمن
#النساء
#العمل

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