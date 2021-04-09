  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

السعوديّة تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 18:27

السعوديّة تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، مساء الأحد المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة العليا في بيان، إنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء الإثنين"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وخلص البيان أن المحكمة العليا "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم، على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل كثير من الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#رمضان
#السعودية
#هلال
#بداية
#إعلان

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الانتحار اللبناني: شخص كل يومين ونصف ينهي حياته
الانتحار اللبناني: شخص كل يومين ونصف ينهي حياته

2021-04-01

الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب تختتم أسبوع الأرض
الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب تختتم أسبوع الأرض

2021-04-01

تحقيقات في آلاف الاعتداءات الجنسيّة في مدارس لندن
تحقيقات في آلاف الاعتداءات الجنسيّة في مدارس لندن

2021-03-27

الأكثر قراءة

نتنياهو وبينيت يجتمعان بـ

نتنياهو وبينيت يجتمعان بـ"أجواء إيجابية" وسجال إعلامي بين سموتريتش والليكود

2021-04-08
أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن

أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن

2021-04-08

"كيرن كييمت" بصدد المصادقة على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-08
رهط: إصابة 3 فتية في جريمة إطلاق نار أحدهم بحالة حرجة

رهط: إصابة 3 فتية في جريمة إطلاق نار أحدهم بحالة حرجة

2021-04-08
سورية: إصابة 4 جنود بعدوان إسرائيلي في دمشق

سورية: إصابة 4 جنود بعدوان إسرائيلي في دمشق

2021-04-08