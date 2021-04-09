السعوديّة تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد

دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، مساء الأحد المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وقالت المحكمة العليا في بيان، إنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء الإثنين"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وخلص البيان أن المحكمة العليا "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم، على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل كثير من الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.