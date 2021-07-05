"أونروا" تطلق برامج المخيمات الصيفية لأطفال غزة

نشطت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، برنامج "ألعاب الصيف" لهذا العام، بعد 4 سنوات من التوقّف.

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في غزة، إن هذا القرار "جاء للتخفيف من الضغوط النفسية التي تعرّض لها أطفال غزة، بعد العملية العسكرية الأخيرة".

وتابع "تعرض آلاف الأطفال لضغوط وصدمات نفسية وعصبية واضطرابات مختلفة، جراء العملية العسكرية الأخيرة، ما اضطر إدارة الوكالة لإعادة هذه الأنشطة".

(الأناضول)

وأوضح أن هدف المخيّمات الصيفية هو "تحرير الأطفال من الطاقة السلبية التي تولّدت لديهم".

وذكر أن هذه المخيمات انطلقت بدءا من الإثنين، في 68 موقعا (مدرسة)، بمشاركة نحو 150 ألف طفل.

وبيّن أن أونروا وظّفت (بعقود عمل مؤقتة) حوالي ألفين من المرشدين والمنشّطين، ومئات الاستشاريين النفسيين للمشاركة في التخفيف عن أطفال غزة.

ومن المقرر أن تستمر هذه المخيّمات، بحسب أبو حسنة، لمدة شهر.

وأرجع أبو حسنة، توقّف هذه المخيمات، على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى الأزمة المالية في برنامج الطوارئ، الذي تنفّذه الوكالة.

وفي بيان، صدر الإثنين، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "أن تكون طفلًا فلسطينيًا يعني أنك حتمًا قد شهدت مستوى من الصدمة لم يتعرض لها أقرانك في أماكن أخرى من العالم".

وتابع إن "الدعم النفسي يُعد من الأولويات الأساسية للأونروا في قطاع غزة عقب الأزمة الأخيرة، حيث تُنفذ أسابيع المرح، والرياضة، والألعاب في بيئة آمنة لأطفال غزة، آملين أن تخفف هذه الأنشطة من ضغطهم النفسي، وتعزز إستراتيجيات التكيف الإيجابية".

وفي الفترة ما بين 10 و21 أيار/ مايو الماضي، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ.