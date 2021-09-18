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التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 22:23

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله
المعسكر الطلابي التاسع عشر في طيبة- رام الله
عرب ٤٨

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي معسكره الطلابي التاسع عشر في قرية طيبة قضاء رام الله، حيث استمر المعسكر مدة أيام.

وجرى خلال المعسكر الطلابي استضافة العديد من المحاضرين والناشطين وطرح مواضيع سياسية واجتماعية وتثقيفية متنوعة.

وشارك في المعسكر العشرات من الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات والكليات بينها جامعة حيفا ومعهد التخنيون وجامعة تل أبيب وعدة كليات.

وذكر التجمع الطلابي أنه "رغم الظروف الصعبة التي تواجهنا والتحديات إلا أننا استطعنا بجهود طلابية مشتركة لإقامة المعسكر الطلابي والاستمرار بالتواصل الفلسطيني الفلسطيني".

وأكد "إيمانا منا بالاستثمار بالطلاب والأكاديميين لفرز قيادة مستقبلية صلبة ومتينة، معتزة بهويتها الوطنية، أنهينا بهمة عالية عازمة على مواصلة النضال".

بودكاست عرب 48

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#طيبة
#رام الله
#التجمع الوطني الديمقراطي

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

التجمع يختتم معسكره الطلابي الـ19 في طيبة رام الله

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