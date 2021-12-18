التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

استضاف التجمّع الطلابيّ في جامعة حيفا معرض الكتاب الخامس عشر لمدة أسبوع كامل ضمن سلسلة نشاطاته التثقيفيّة داخل أسوار الجامعة، إيمانًا منه بالضرورة الملحّة لزيادة الحيّز التثقيفيّ للطلاب والطالبات العرب.

وافتتح معرض الكتاب مطلع الأسبوع الجاري الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بشكل يومي، إذ استمرت فعالياته لغاية أول من أمس، الخميس.

وشهد المعرض حُضورا وإقبالا مُلفتا للطلاب والطالبات العرب المتوجهين للمعرض لاختيار عناوينهم من سلسلة كُتب متنوعة وضخمة الذي يضمها معرض دار العلم والمعرفة لصاحبه موفق خوري وإخوانه.

وجاء هذا النشاط للتجمع الطلابي بعد انقطاعه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التي منعت الطلاب من التواصل وجاهيًا لضرورة عدم تواجدهم داخل الحرم الجامعي وحفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن هذا الطقس هو عادة سنويّة يقوم بها التجمّع الطلابيّ في جامعة حيفا منذ عقدين من الزمن، والذي يتيح التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وفتح مساحة ثقافيّة للنقاش والتعلّم.