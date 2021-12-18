  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

تاريخ النشر: 18/12/2021 - 09:31

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15
من معرض الكتاب الخامس عشر في جامعة حيفا
عرب ٤٨

استضاف التجمّع الطلابيّ في جامعة حيفا معرض الكتاب الخامس عشر لمدة أسبوع كامل ضمن سلسلة نشاطاته التثقيفيّة داخل أسوار الجامعة، إيمانًا منه بالضرورة الملحّة لزيادة الحيّز التثقيفيّ للطلاب والطالبات العرب.

وافتتح معرض الكتاب مطلع الأسبوع الجاري الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بشكل يومي، إذ استمرت فعالياته لغاية أول من أمس، الخميس.

وشهد المعرض حُضورا وإقبالا مُلفتا للطلاب والطالبات العرب المتوجهين للمعرض لاختيار عناوينهم من سلسلة كُتب متنوعة وضخمة الذي يضمها معرض دار العلم والمعرفة لصاحبه موفق خوري وإخوانه.

وجاء هذا النشاط للتجمع الطلابي بعد انقطاعه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التي منعت الطلاب من التواصل وجاهيًا لضرورة عدم تواجدهم داخل الحرم الجامعي وحفاظًا على سلامتهم.

يذكر أن هذا الطقس هو عادة سنويّة يقوم بها التجمّع الطلابيّ في جامعة حيفا منذ عقدين من الزمن، والذي يتيح التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وفتح مساحة ثقافيّة للنقاش والتعلّم.

بودكاست عرب 48

#معرض الكتاب
#التجمع الطلابي
#جامعة حيفا

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"جفرا" التجمّع الطلابي في تل أبيب تفتتح السنة الدراسية بحفل فني حاشد
"جفرا" التجمّع الطلابي في تل أبيب تفتتح السنة الدراسية بحفل فني حاشد

2021-12-01

الثقافة العربية تطلق برنامجها السنوي لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله
الثقافة العربية تطلق برنامجها السنوي لطلاب منحة روضة بشارة عطا الله

2021-11-26

"نازلات ع الشارع": حملة 16 يوما تدعو لوقفات ضد تعنيف النساء
"نازلات ع الشارع": حملة 16 يوما تدعو لوقفات ضد تعنيف النساء

2021-11-25

الأكثر قراءة

العاصفة

العاصفة "كرمل" تضرب البلاد مساء الأحد

2021-12-17
المغار: مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث طرق

المغار: مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث طرق

2021-12-17
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بعد مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بعد مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار

2021-12-17
صلاح يبدي استياءه من قرار مدرب ليفربول

صلاح يبدي استياءه من قرار مدرب ليفربول

2021-12-17
الشرطة تصادر ممتلكات بقيمة 900 مليون شيكل من المجتمع العربي

الشرطة تصادر ممتلكات بقيمة 900 مليون شيكل من المجتمع العربي

2021-12-17