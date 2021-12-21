  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

انتخاب سكرتارية جديدة لجفرا التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 07:50

انتخاب سكرتارية جديدة لجفرا التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب
(تصوير جفرا)
عرب ٤٨

انتخب أعضاء كادر جفرا - التجمع الطلابي في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب، مساء أول من أمس الأحد، في اجتماع خاص أعضاء السكرتارية للعام الدراسي الجاري، استمرارا لعملية تجديد الطاقات في الكادر خاصة بعد العودة للتعلم في الحرم الجامعي.

وانتخب الكادر أعضاء السكرتارية: آية ناطور، أحمد توفيق جبارين، أحمد صادق جبارين، أمير عبد الفتاح، تيا عابد، رزق سلمان، عمر أبو رعد، منى الصالح ونمر أبو أحمد.

وقالت حركة جفرا - التجمع الطلابي في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب، إنه "نتمنى أن نكون جميعنا على قدر واف من المسؤولية، لكي نستمر في رفع سقف النشاط الطلابي الفلسطيني في الداخل، ولنؤثر ما استطعنا على الوعي الجمعي للطلاب الفلسطينيين، وعلى مدى انخراطهم في العمل السياسي والاجتماعي خلال فترة تعليمهم - ولاحقا بعد عودتهم لبلداتهم المتعطشة لأنشطة من هذا النوع".

وأكدت: "نحن سنبقى، مهما تبدلت وجوهنا وأسماؤنا، كما كنا حتى الآن، لن نتوقف عن خلطنا المتعمد للسياسة بكل ما يُنظر إليه خطأً 'كلا سياسة' فمسيرتنا التعليمية ليست فترة راحة من انتمائنا لشعبنا، ومن رغبتنا في التأثير على مصير شعبنا وعلى غده القريب والبعيد".

وختمت جفرا بالقول إنه "لا بد من كلمة شكر لكل أعضاء السكرتارية في الدورة السابقة، الذين حملوا مسؤولية مضاعفة على أكتافهم في فترة شهدت بها ساحة العمل الطلابي تحديات لم تكن مألوفة، ونخص بالذكر رفيقتنا العزيزة يارا غرابلي على قيادة الكادر في السنتين الأخيرتين، وعلى مساهمتها في إنجاح نشاط جفرا بشكل خاص، والنشاط الطلابي عامة في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب".

بودكاست عرب 48

#التجمع الطلابي
#جفرا
#جامعة تل أبيب
#شباب ومجتمع

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقابلة | كيف أثرت جائحة كورونا على سلوكيات الطلاب؟
مقابلة | كيف أثرت جائحة كورونا على سلوكيات الطلاب؟

2021-12-18

التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15
التجمع الطلابي في جامعة حيفا يستضيف معرض الكتاب الـ15

2021-12-18

"جفرا" التجمّع الطلابي في تل أبيب تفتتح السنة الدراسية بحفل فني حاشد
"جفرا" التجمّع الطلابي في تل أبيب تفتتح السنة الدراسية بحفل فني حاشد

2021-12-01

الأكثر قراءة

كورونا: حظر السفر لأميركا وتركيا ودول أخرى واعتماد آلية العمل عن بعد

كورونا: حظر السفر لأميركا وتركيا ودول أخرى واعتماد آلية العمل عن بعد

2021-12-20
حالة الطقس: برد شديد وأمطار غزيرة

حالة الطقس: برد شديد وأمطار غزيرة

2021-12-20
إسرائيل تطالب الفصائل بغزة بتهدئة كاملة تشمل العمليات بالضفة

إسرائيل تطالب الفصائل بغزة بتهدئة كاملة تشمل العمليات بالضفة

2021-12-20
جرائم إطلاق نار: 70% بأسلحة مسروقة من الجيش الإسرائيلي

جرائم إطلاق نار: 70% بأسلحة مسروقة من الجيش الإسرائيلي

2021-12-20
مصرع شابة في حادث ذاتي قرب يافة الناصرة

مصرع شابة في حادث ذاتي قرب يافة الناصرة

2021-12-20