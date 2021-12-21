انتخاب سكرتارية جديدة لجفرا التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب

انتخب أعضاء كادر جفرا - التجمع الطلابي في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب، مساء أول من أمس الأحد، في اجتماع خاص أعضاء السكرتارية للعام الدراسي الجاري، استمرارا لعملية تجديد الطاقات في الكادر خاصة بعد العودة للتعلم في الحرم الجامعي.

وانتخب الكادر أعضاء السكرتارية: آية ناطور، أحمد توفيق جبارين، أحمد صادق جبارين، أمير عبد الفتاح، تيا عابد، رزق سلمان، عمر أبو رعد، منى الصالح ونمر أبو أحمد.

وقالت حركة جفرا - التجمع الطلابي في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب، إنه "نتمنى أن نكون جميعنا على قدر واف من المسؤولية، لكي نستمر في رفع سقف النشاط الطلابي الفلسطيني في الداخل، ولنؤثر ما استطعنا على الوعي الجمعي للطلاب الفلسطينيين، وعلى مدى انخراطهم في العمل السياسي والاجتماعي خلال فترة تعليمهم - ولاحقا بعد عودتهم لبلداتهم المتعطشة لأنشطة من هذا النوع".

وأكدت: "نحن سنبقى، مهما تبدلت وجوهنا وأسماؤنا، كما كنا حتى الآن، لن نتوقف عن خلطنا المتعمد للسياسة بكل ما يُنظر إليه خطأً 'كلا سياسة' فمسيرتنا التعليمية ليست فترة راحة من انتمائنا لشعبنا، ومن رغبتنا في التأثير على مصير شعبنا وعلى غده القريب والبعيد".

وختمت جفرا بالقول إنه "لا بد من كلمة شكر لكل أعضاء السكرتارية في الدورة السابقة، الذين حملوا مسؤولية مضاعفة على أكتافهم في فترة شهدت بها ساحة العمل الطلابي تحديات لم تكن مألوفة، ونخص بالذكر رفيقتنا العزيزة يارا غرابلي على قيادة الكادر في السنتين الأخيرتين، وعلى مساهمتها في إنجاح نشاط جفرا بشكل خاص، والنشاط الطلابي عامة في الشيخ مونس/ جامعة تل أبيب".