"ويكي فلسطين": مشروع لتعديل وإضافة قيم على "ويكبيديا"

استكمالا للمرحلة الأولى، نظم مركز "إعلام" ومركز "مدى الكرمل"، هذا الأسبوع، ماراثون تدريبي للطلاب المشاركين في مشروع "ويكي فلسطين" – المرحلة الثانية، حيث نُظم التدريب في رام الله على مدار يومين متتاليين.

ويشارك المشروع في مرحلته الحالية، 13 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والأكاديميات، الذين جرى اختيارهم بعد مرحلة تصنيفات ومقابلات شخصية.

وقامت المُدربة المُختصة بالموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، مقبولة نصّار، بتدريب الطلاب على مدار يوميين متتاليين شمل فتح حسابات على الموسوعة الحرة، التعرّف إلى المحررين الفاعلين والنشيطين من العالم العربي والفلسطيني، كما التعرّف على الفروقات بين الموسوعة الحرة باللغة العربية والعبرية ولغات أخرى عالميًا.

وبنى فريق العمل الحاليّ تصورًا واستراتيجية لطريقة العمل الحاليّة والإنتاجات المعرفيّة التي سيتم التركيز عليها، حيث جرى ذلك بالتنسيق مع د. إمطانس شحادة والباحثة إيناس خطيب، من مركز مدى الكرمل، اللذان يرافقان المشروع بحثيًا إلى جانب لجنة توجيه مُكونة من نخبة من الباحثين والمُختصين الفلسطينيين في عددٍ من المجالات.

وقدم د. إمطانس شحادة عرضًا للمقالات والقيّم التي سيتم العمل عليها ضمن المشروع الحاليّ والتي تركز على أحداث سياسيّة وتاريخية للمجتمع الفلسطيني، مثال هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، التي تم التطرق إليها في الموسوعة الحرة مع تشويه للحقائق، بالإضافة إلى مقالات تطرق جوانب أخرى كالآثار، والجغرافيا، والثقافة وما إلى ذلك.

يُشار إلى أنّ مشروع "ويكي فلسطين" هو فكرة انطلقت من مركز "إعلام" تسعى إلى تأسيس وحدة فلسطينية تعنى بحتلنة وتدقيق ومتابعة الموسوعة الحرة وما يكتب عليها ضمن الشأن الفلسطيني والصراع العربي الفلسطيني علمًا أنّ الكثير من القيم اليوم تحمل تشويهًا للحقائق خاصة وأنّ الموسوعة الحرة باتت وجهة أولى لكل الباحثين بمختلف المستويات، من الطلاب إلى الألقاب المتقدمة في الجامعات.

وفي تعقيب لها، قالت مركزة المشروع من قبل مركز "إعلام"، ميسون زعبي، إن "الدارج عالمًيا أنّ هنالك مكاتب لويكيبيديا في كل دولة، فنرى أنّ هنالك ’ويكي مدريد’، ’ويكي برلين’، ’ويكي إسرائيل’ وما إلى ذلك، إلا أنّنا نفتقر إلى مكتب فلسطيني يعمل على مراقبة الموسوعة الحرة وحتلنتها بالقيم المطلوبة وفق المعايير العالمية، عليه انطلق هذا المشروع بمرحلته الثانية نحو مأسسة الفكرة وعملت مؤسسة التعاون على دعم المشروع للعام الثاني على التوالي".

وأوضحت "يعمل المشروع على استقطاب عدد من الشباب، بعد مرحلة تصنيفات، ويوكل إليهم مهام الحتلنة والتعديل كما وإضافة قيم جديدة نحو إثراء الموسوعة الحرة بقيم تتعلق بمجتمعنا الفلسطيني وتعديل الحقائق المشوهة تاريخيًا وسياسيًا".

وعن ضرورة المشروع، قال د. إمطانس شحادة، إن "هذا المشروع يساهم في عرض الرواية الفلسطينية أمام الأجيال الشابة وأمام كل مستخدمي منصة ’ويكيبيديا’، بحيث يوثق أحداث سياسية وتاريخية ومواقع أثرية مغيبة عن مصادر المعلومات الإلكترونية، أو أنها تعرض بشكل مشوه وغير دقيق، وكذلك تروي قصص شخصيات ثقافية وأدبية وسياسية ساهمت في جوانب عديدة لمجتمعنا. خاصة في منصة هامة مثل ويكيبيديا التي توفر مصدر هام للمعلومات متاحة عالميًا".