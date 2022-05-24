تتمتع أفضل الجامعات في العالم بسجل حافل بتعليم الطلاب وإعداد الخريجين الجاهزين للانطلاق في سبيل حياتهم، وبناء سيرة مهنية ملهمة. لكن ما هي الأسس التي تعتمد عليها هذه الإحصائيات في تحديد أفضل الجامعات في العالم؟

تقدم الجامعات الأعلى تصنيفًا برامج متنوعة مع أعضاء هيئة تدريس حائزين على شهادات عليا وجوائز تقديرية. كما تُجري هذه الجامعات، المعترف بها على المستوى العالمي، أبحاثًا رائدة أثناء مسيرتها في تثقيف قادة المستقبل، متيحةً بذلك العديد من المجالات المهمة.

قائمة أفضل 10 جامعات في العالم

صُنفت هذه الجامعات على أنها أفضل الجامعات في العالم، بناءً على 13 مؤشرًا يقيس أداء الأبحاث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية. إذ يمكن للطلاب استخدام هذه التصنيفات لاستكشاف خيارات التعليم العالي المتاحة والمناسبة لهم، والموجودة خارج حدود بلدانهم، ومقارنة الجوانب الرئيسية لاختيار المكان الملائم للبعثات الدراسية. إذ تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة أفضل الجامعات في العالم، تليها المملكة المتحدة.

جامعة هارفرد Harvard University

تأسّست جامعة هارفارد في عام 1636، إذ تُعتبر أقدم الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية. يدرس الجزء الأكبر من الطلاب المنتسبين في جامعة هارفارد على مستوى الدراسات العليا، 20% منهم طلاب من دول أخرى حول العالم. تقع جامعة هارفارد في مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، يُضاف إليها مرافق أخرى مثل كلية الطب بجامعة هارفارد ومقرها في مدينة بوسطن. تقدم جامعة هارفارد أفضل المنح الجامعية في العالم. وتجري الجامعة أبحاثًا حول مجموعة من التخصّصات، وفي أكثر من 100 مركز.

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

يقع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي تأسس عام 1861، في كامبريدج، ماساتشوستس. ويلتحق للدراسة فيه نحو 11,000 طالب جامعي، ويدرس ما يقارب 60% منهم على مستوى الدراسات العليا. يتضمن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خمس اختصاصات هي: الهندسة المعمارية والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، والعلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء، ويعتمد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها.

جامعة ستانفورد Stanford University

تأسّست جامعة ستانفورد في عام 1885 في منطقة خليج كاليفورنيا، وعلى بعد نحو 30 ميلا جنوب سان فرانسيسكو. يشكّل طلاب الدراسات العليا 50% من إجمالي طلابها، وتتكون جامعة ستانفورد من سبع كليات، صُنف العديد منها الأعلى مرتبةً في تصنيف الدراسات العليا. تقدم جامعة ستانفورد ثلاث اختصاصات جامعية مع دِراساتها العليا: العلوم الإنسانية، وعلوم الأرض، والهندسة. كما تقدم كليات الأعمال والقانون والتعليم والطب درجات علمية على مستوى الدراسات العليا فقط، وتعتمد اللغة الإنجليزية لغة المنهاج التعليمي الرسمية.

جامعة كاليفورنيا - بيركلي

تقع جامعة كاليفورنيا - بيركلي على بعد نحو 15 ميلا عن سان فرانسيسكو، في منطقة تعرف باسم منطقة الخليج. تأسّست الجامعة العامة، المعروفة أيضًا باسم بيركلي أو كال، في عام 1868. ويدرس أكثر من 70% من طلابها في مستوى البكالوريوس. تُقسّم الجامعة إلى 14 كلية ومدرسة، بما في ذلك كلية هاس لإدارة الأعمال، وكلية الكيمياء، وكلية الهندسة، وكلية الصحة العامة، وكلية الحقوق. تعتمد الجامعة التقويم الأكاديمي الفصلي، واللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الرسمية.

جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة University of Oxford

لا يُعرف التاريخ الدقيق لتأسيس جامعة اكسفورد، ولكن تعود جذور الجامعة إلى عام 1096 على الأقل. تقع جامعة أكسفورد على بعد 60 ميلا شمال غرب لندن في المملكة المتحدة، ويشكل طلاب الدراسات العليا حوالي 45% من طلابها. يُجري أكثر من نصف طلاب الدراسات العليا في جامعة اكسفورد أبحاثًا علمية باعتبارها جزءًا من دراستهم الجامعية، إذ تجرى الأبحاث في اكسفورد في جميع أقسامها الأكاديمية الأربعة: العلوم الإنسانية، وعلوم الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة، والعلوم الطبية، والعلوم الاجتماعية. ينقسم التقويم الأكاديمي لاكسفورد إلى ثلاثة فصول، وهي الخريف، والربيع، والصيف، مدة كل فصل ثمانية أسابيع، وكما تعتمد اللغة الإنجليزية لغة التدريس الرسمية في الجامعة.

جامعة كولومبيا Columbia University

جامعة كولومبيا هي مؤسسة تعليمية خاصة تأسّست عام 1754، وتقع في الجانب الغربي العلوي من حي مانهاتن بمدينة نيويورك. كانت تسميتها الأصلية هي جامعة الملك، وقد حصلت على اسمها الحالي في عام 1896. يدرس حوالي 30% من الطلاب في جامعة كولومبيا على مستوى البكالوريوس، %30 منهم طلاب من دول أخرى حول العالم. كما يعيش أكثر من 90% من طلاب الجامعة في الحرم الجامعي، وهناك بعض المساكن الجامعية المتاحة لطلاب الدراسات العليا أيضًا. يعتمد التقويم الأكاديمي في جامعة كولومبيا على النظام الفصلي، واللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الرسمية.

جامعة واشنطن University of Washington

تأسّست في عام 1861، إذ يقع أقدم وأكبر حرم جامعي للمدرسة من حيث التسجيل في مدينة سياتل، أكبر مدن العاصمة واشنطن. في عام 1990، أضافت الجامعة حرمين جامعيين أصغر في كل من مدينتي بوثيل وتاكوما في واشنطن. يدرس حوالي 70% من طلاب الجامعة البكالوريوس في جميع الجامعات الثلاثة، وكما تقدم الجامعة أكثر من 370 برنامجًا على مستوى الدراسات العليا. تُعتبر تكاليف التعليم في الجامعة، أعلى للمقيمين من خارج ولاية واشنطن، والسكن الجامعي متاح لكل من الطلاب الجامعيين والخريجين. تستخدم جامعة واشنطن تقويمًا أكاديميًا يعتمد نظام الربع، واللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الرسمية.

جامعة كامبريدج University of Cambridge

يعود تاريخ جامعة كامبريدج إلى عام 1209، وتقع على بعد حوالي 60 ميلا شمال لندن. يلتحق فيها حوالي 19,000 طالب جامعي، يدرس أكثر من 35% منهم على مستوى الدراسات العليا. وتضم الجامعة ستة أقسام: الآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم البيولوجية، والطب السريري، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم التكنولوجيا. تشكل هذه الأقسام العشرات من الأقسام الأكاديمية الأخرى، وينقسم التقويم الأكاديمي في كامبريدج إلى ثلاثة فصول وهي ،الخريف، والشتاء، والربيع. وتعتبر اللغة الإنجليزية لغة التدريس الرسمية في الجامعة.

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

تأسّس معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والمعروف باسم كال تيك، في عام 1891 تحت اسم جامعة ثروب ثم حصل على اسمه الحالي في عام 1920. تقع الجامعة في باسادينا في ولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 11 ميلا شمال شرق لوس أنجلوس. تركّز الجامعة على العلوم والهندسة، إذ يوجد ما يقارب 2200 طالب جامعي منتسب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، يدرس حوالي 55% منهم على مستوى الدراسات العليا. وتعد نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس منخفضة للغاية تُقدّر بالثُلث، كما أن أكثر من ربع إجمالي المنتسبين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا هم طلبة من مختلف دول العالم. يعتمد التقويم الأكاديمي للجامعة على نظام الربع سنة، وتعتبر اللغة الإنجليزية لغة التدريس الرسمية.

جامعة جونز هوبكنز Johns Hopkins University

تُعتبر جامعة جونز هوبكنز مؤسسة تعليمية خاصة تأسّست عام 1876، وتقع فروع الحرم الجامعي في بالتيمور وحولها ومقاطعة كولومبيا، وكذلك في إيطاليا والصين، أما الحرم الجامعي الرئيسي فهو حرم هوم وود الجامعي في شمال بالتيمور. تستخدم معظم الجامعات التابعة لجامعة هوبكنز تقويمًا أكاديميًا قائمًا على نظام الفصل الدراسي، إذ يقدم بعض الجامعات فيها فترة دراسة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع في شهر كانون الثاني/يناير، وتعتمد اللغة الإنجليزية في نظام مناهجها. يُطلب من الطلاب الجامعيين العيش في مساكن جامعية خلال العامين الأولين من دراستهم، إذ لا تتوفر أماكن للإقامة لطلاب الدراسات العليا، باستثناء الطلاب المسجلين في معهد بيبودي الموسِيقي في الجامعة.

وتتغير الأنظمة التعليمية بسرعة فيصبح ما هو طبيعي وجديد، أمرًا راسخًا في حياة الجميع. بالنظر إلى عدد المعايير التي يجب على الطالب فحصها، فإن تحديد أفضل جامعات العالم للدراسة في الخارج قد يتحول لإجراء قد يستغرق وقتًا طويلا. فغالبًا ما يتغاضى الطلاب عن التفاصيل المهمة، ممّا يدفعهم لاتخاذ خيارات متهورة. لذلك إن كنت تفكر جديًا بالسفر لبدء رحلة دراستك الجامعية أو لإتمام دراسات عليا في اختصاصك، عليك أن تبحث في الخيارات المتاحة لك، ودراسة المعطيات جيدًا حتى تكون تجربتك الجامعية مميزة وملهمة.