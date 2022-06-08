حملة فضا - فلسطينيّات ضدّ العنف تنادي بمقاطعة قتلة النساء

تحت هذا الشعار، شن ائتلاف فضا - فلسطينيّات ضدّ العنف، هذه الأيام، حملة على شبكات التواصل والإعلام الرسميّ، تطالب المجتمع الفلسطينيّ بتحمّل مسؤوليّاته تجاه العنف القاتل بحقّ النساء، الذي يمرّ ويزيد دون رادع. وتحثّ الحملة الناس بشكل مباشر على مقاطعة قتلة النساء والمجرمين عامّة، ليكون النبذ والعقاب الاجتماعيّ هو الرادع الذي تفتقر إليه النساء، في ظلّ غياب التطبيق الجدّي لقوانين حماية المرأة والأسرة.

وبالتّزامن مع إطلاق الحملة هذا اليوم، تلقّى المجتمع الفلسطينيّ في أراضي 48 خبر مقتل الشابة جوهرة خنيفس، ابنة مدنية شفاعمرو، التي اغتيلت مساء أمس الثلاثاء في مدخل المدينة بوضع عبوة ناسفة داخل مركبة كانت تستقلها، ما أدى إلى اشتعال المركبة ومقتل خنيفس داخلها. ومع كل قتيلة وضحيّة، ثمة إثبات آخر بأن السلطات والمجتمع لا يضمنان أيّة حماية للنساء، ومن يتمتع بالشعور بالأمان هم المجرمون فقط.

وتشارك في الحملة المؤسّسات العضوة في ائتلاف فضا، وعددها 22 مؤسّسة من جميع أنحاء فلسطين التاريخيّة، تساهم في نشر رسالة الحملة "من النهر إلى البحر صوت واحد ضدّ استباحة دماء الفلسطينيّات. نقطع تعاملنا مع قتلة النساء والمجرمين عامّة ونحتضن عائلات الضحايا، كي لا ترخص أرواحنا أكثر".

وبدأ اليوم الأوّل من الحملة مع جولة نفّذتها مجموعة من الناشطات والناشطين وأبناء وبنات الشبيبة في مناطق الداخل الفلسطيني من أجل توزيع ملصقات وإعلانات الحملة في المقاهي وعلى جدران الشوارع والأزقّة. وتحمل الملصقات شعار #قاطع_قاتل، "من النهر إلى البحر نقاطع قتلة النساء والمجرمين ونحتضن عائلات الضحايا".

يُذكر أن ائتلاف فضا أقيم عام 2020، بهدف تكثيف الجهود وتوحيد الأصوات ورفعها ضدّ العنف الذي تواجهه النساء في جميع أنحاء فلسطين التاريخيّة. ويركّز ائتلاف فضا على أهميّة هذه الوحدة في ظل محاولات التفرقة الجارية على شعبنا وتجزئة قضاياه. فالفلسطينيّات في كلّ مكان معرّضات للعنف الذكوريّ والقتل والنسيان، في ظلّ تراخي السلطات المختلفة مع الجرائم ضد النساء. وائتلاف فضا هو الائتلاف الوحيد الذي يجمع المناضلات من أجل حقوق المرأة من جميع أنحاء الوطن دون تمييز. ويؤمن الائتلاف أن الحدّ من العنف ضدّ النساء يجب أن يكون أولويّة على مستوى فلسطين بجميع مناطقها المحتلّة. وعليه يناشد الشعب الفلسطينيّ بأكمله بأن يقاطع قتلة النساء، ويحتضن عائلات الضحايا. ويدعو الجمهور لزيارة صفحة الائتلاف على فيسبوك وانستغرام، والمشاركة والتفاعل مع منشورات حملة " قاطع قاتل" والمساهمة في إيصال رسالتها إلى الجميع.