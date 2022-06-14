87 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة

توجه صباح اليوم الثلاثاء، 87 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، لجميع الفروع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج.

ووفقا للإحصاءات، يتقدم 87222 طالب وطالبة للامتحان الأول لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

ويبلغ عدد قاعات الامتحان 729 قاعة، فيما يشارك 25 ألف معلم ومعلمة ومراقبين وإداريين ومدراء قاعات، للإشراف على سير الامتحان.

ويستهل امتحان الثانوية العامة اليوم الساعة التاسعة صباحا بمبحث اللغة الغربية لجميع الفروع وهي (علمي، أدبي، شرعي، ريادة وأعمال، زراعي، صناعي، فندقي، اقتصاد منزلي)، فيما تنتهي الامتحانات بمبحث تكنولوجيا المعلومات لجميع المباحث بتاريخ 4 تموز 2022.

ويأتي امتحان الثانوية العامة لهذا العام يأتي في سياق متربتات جائحة كورونا وأثرها على الفاقد التعليمي، حيث انعكس ذلك على طبيعة الأسئلة، وتحديد المطلوب من كل مادة، كما ستكون هنالك أسئلة اختيارية في كل المباحث عدا امتحاني اللغتين العربية والإنجليزية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة ينطلق بتاريخ 8 آب/أغسطس المقبل، وينتهي بتاريخ 20 آب.

وكانت الوزارة أجلت الامتحان مدة أسبوع لتعويض الفاقد التعليمي، وتحديدا لطلاب محافظات الضفة الغربية، نظرا لسلسلة الإضرابات التي خاضها معلمو المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للمطالبة بحقوقهم.

وسيكون امتحان الثانوية العامة موائما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة، وسيكون في كل قاعة مرشد تربوي، وسيكون هناك تباعد بين الطلبة مع تخفيف الضغط ومع البروتوكولات الصحية.

وبما يتعلق بعملية التصحيح وإعلان نتائج الثانوية العامة، فإن عملية التصحيح تبدأ في اليوم التالي لجلسة الامتحان، لكنه من الصعب تحديد موعد انتهاء التصحيح، ولكن غالبا ستكون عملية إعلان نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر تموز/يوليو المقبل.

وفقا لوزارة التربية والتعليم، فقد تم الاتفاق على وضع إجابات محددة من قبل لجنة التصحيح والالتزام بتلك الإجابات، وفي حال كان هنالك أية إشكالية بأي امتحان أو إن كانت هنالك أية احتجاجات على أي امتحان، فإن ذلك يعود للجان الفنية المختصة والتي بدورها تحدد طبيعة الإشكالية والالتباس في كل امتحان.