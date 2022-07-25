رئيس الوزراء الفلسطيني: نتائج التوجيهي السبت المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الإثنين، في رام الله، إن نتائج الثانوية العامة ستكون يوم السبت المقبل.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ستعلن عن نتائج التوجيهي صباح يوم السبت المقبل، في التاسعة صباحا، بما يشمل جميع مدارس فلسطين في الوطن والشتات.

وأهاب رئيس الوزراء بأبناء الشعب الفلسطيني التحلي بالمسؤولية، والابتعاد عن أي مظاهر مرتبطة بإطلاق النار، أو الألعاب النارية، أو كل ما من شأنه أن يقلب الأفراح إلى أتراح، أو يخرق القانون.

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة هذا العام.

وبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418.

أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.