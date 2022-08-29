نحو 1.4 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة بالضفة وغزة

عاد صباح اليوم الإثنين، مليون و385 ألف طالب وطالبة، إلى مقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان إن من هؤلاء الطلبة 911 ألفا و100 طالب في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و333 مدرسة، و339 ألفا و100 طالب في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، موزعين على 375 مدرسة، و134 ألفا و800 طالب في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 73 ألفا و900 معلم/ة، موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و300 معلم/ة في المدارس الخاصة.

وكان حراك المعلمين بالضفة أعلن قبل أيام الإضراب من الطابور الصباحي، نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبه، إلا أنه جمّد الإضراب قبل ساعات بعد اتصالات مكثفة من أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعلن الحراك أنه سيمارس فعاليات نقابية لتحقيق مطالبه، في حال لم تثبت الجهات الرسمية حسن نواياها حين نزول رواتب شهر آب/أغسطس الجاري مرفقة بالزيادات والعلاوات التي تم الاتفاق عليها.

وفي ذات السياق، دعا أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى افتتاح عام دراسي آمن، مؤكدا أن الاتحاد سيسعى لإنصاف المعلمين وإحقاق حقوقهم، من خلال متابعة كافة الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وإنهاء بعض الملفات العالقة.

وأعلن ارزيقات عن تنفيذ قضايا مالية وإدارية، مشددا على أن الاتحاد سيتابع مع وزارة المالية لتحقيق قضايا محافظات قطاع غزة.

ويتهم حراك المعلمين الاتحاد العام الذي يرأسه ارزيقات بالتواطؤ مع الحكومة ضد تحقيق مطالب المعلمين.