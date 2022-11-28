  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب تستضيف جوقة سراج في عرض جبالنا

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 14:55

جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب تستضيف جوقة سراج في عرض جبالنا
عرض جبالنا في جامعة تل أبيب
عرب ٤٨

شارك مئات الطلاب العرب أمس، الأحد، في جامعة تل أبيب (الشيخ مونّس)، في عرض "جبالنا" الموسيقى لفرقة "سراج"، ومن تنظيم حركة "جفرا" - التجمّع الطلّابي في الجامعة. واحتشد الطلاب في إحدى أكبر قاعات الجامعة، رافعين الأعلام الفلسطينيّة مردّدين الأغاني الفلكلوريّة الفلسطينية والشامية عمومًا، وتمايلوا على إيقاعها.

وتوّلت عرافة الحفل، الطالبة وعضو كادر "جفرا"، دانة أبو راس، التي رحّبت بالحضور الطلابي الواسع، موجّهة "التحيّة إلى أبناء شعبنا، وإلى الحركة الأسيرة التي لا يغيب ذكرها عن نشاطات جفرا".

وشاركت في الحفل قيادات التجمع الوطني الديمقراطي. وشدّد القيادي التجمعي، سامي أبو شحادة، الذي يُعتبر من الجيل الأوّل في "جفرا"، على أهمية أخذ الطلاب لدورهم في المشهد الطلابي، سواء كان ذلك في جفرا - التجمع الطلابي أو في أي حراك طلابيّ آخر يجد الطالب نفسه قريبًا إليه.

وألقى عضو سكرتارية كادر "جفرا"، أحمد جبارين، كلمة الكادر، وأشار فيها إلى أهمية استمرار العمل الطلابي وتعزيزه في هذه المرحلة تحديدا، "فالحركة الطلابية الوطنية ترى أن التجربة الجامعية أكبر من أن تُحصر في تحصيل الشهادة الأكاديمية، بل هي فرصة لجميع الطلاب أن يجمعوا ما بين النجاح الأكاديمي وبين الالتحام مع هموم شعبنا ومواجهة الملاحقات المستمرة ضده"، على حدّ تعبيره.

تسمية

وقدّمت فرقة سراج عرضا طربيا من أنواع موسيقية ممزوجة من روائع مروج لبنان حتى سورية وجبال الجليل بفلسطين، بالإضافة لأغانٍ أصلية للجوقة. وتحوّل العرض المهيب، في ظل التفاعل الواسع للجمهور مع الأغاني التي يحبّها كل فلسطينيّ، إلى عرض تفاعليّ شارك الجمهور في غناء أجزاء منه في مشهد مهيب يُحفر في ذاكرة كلّ من حضره.

وختمت جفرا بالقول إن "التحريض الذي بدأت به عضوة الكنيست، ميري ريغيف، صباح اليوم هو حلقة فقط من مسلسل تحريضي طويل يستهدف جفرا في السنوات الأخيرة لرفعها العلم الفلسطيني ولاعتزازها بهويتها وبانتمائها لهذا الشعب ولقضيّته، لكن كل موجات التحريض المذكورة لا تزيدنا سوى إصرارًا على التمسّك بهويّتنا بكل فخر واعتزاز، وعلى الاستمرار بنشاطنا السياسي والاجتماعي والثقافي الذي يوفّر مساحة آمنة لكل طالب وطالبة فلسطينيين ليمارسوا فلسطينيتهم وليعتزوا بهويتهم الوطنية والسياسية أمام كل محاولات الإسكات والمحو والأسرلة".

بودكاست عرب 48

#جفرا
#التجمع الطلابي
#جامعة تل أبيب
#جوقة سراج
#عرض جبالنا
#سامي أبو شحادة

جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب تستضيف جوقة سراج في عرض جبالنا

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

للسنة السادسة عشر: جمعية الثقافة العربية توزع منح روضة بشارة عطا الله
للسنة السادسة عشر: جمعية الثقافة العربية توزع منح روضة بشارة عطا الله

2022-11-25

المونديال الأول في العالم العربيّ يعزز طموحات أكاديميّات كرة القدم في السعوديّة
المونديال الأول في العالم العربيّ يعزز طموحات أكاديميّات كرة القدم في السعوديّة

2022-11-21

طمرة: افتتاح مركز إثراء للموهوبين والمتميزين إثر إغلاق الوزارة مركز الموهوبين
طمرة: افتتاح مركز إثراء للموهوبين والمتميزين إثر إغلاق الوزارة مركز الموهوبين

2022-11-18

الأكثر قراءة

فصل الطبيب أحمد محاجنة بزعم

فصل الطبيب أحمد محاجنة بزعم "تقديم حلوى" للفتى المصاب أبو قطيش

2022-11-27
مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

2022-11-27
مونديال قطر: إسبانيا وألمانيا تفترقان بالتعادل بهدف لكليهما

مونديال قطر: إسبانيا وألمانيا تفترقان بالتعادل بهدف لكليهما

2022-11-27
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-27
مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

2022-11-27