التجمّع الطلّابيّ يستضيف سامي أبو شحادة وأشرف قرطام

استضاف التجمّع الطلابي في جامعة حيفا، القياديّ في التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومدرب التنمية البشرية أشرف قرطام، وذلك خلال اختتام "نشاطه الافتتاحيّ"، مساء الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن التجمّع الطلابي.

وافتُتحَ النّشاط بنشيد "موطني" وقوفًا، تلاها كلمة الافتتاح التي قرأتها عريفة النّشاط، والنّاشطة في التّجمّع الطلّابيّ نور حاج.

وألقت سكرتيرة التجّمّع الطلّابيّ، مرح إغباريّة، كلمة الكادر، مؤكّدةً على ضرورة التميّز بفترة الامتحانات المقبلة. كما شدّدت على أهمية العمل الطلابي وتعزيز الهويّة العربيّة الفلسطينيّة.

وقدّم أبو شحادة مداخلة عن أهمّيّة العمل الطلابي، وتحديات المرحلة المقبلة علينا على الصعيد السياسيّ والاجتماعي، ودور الحركة الطلابيّة في مساهمة تعريز الهوية الوطنيّة القوميّة.

بدوره، قدّم قرطام محاضرة تحت عنوان "قوة الإنجاز" لتحفيز الطلبة خلال فترة الامتحانات المقبلة.