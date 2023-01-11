عرب ٤٨ يتجدد
  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

التجمّع الطلّابيّ يستضيف سامي أبو شحادة وأشرف قرطام

تاريخ النشر: 11/01/2023 - 22:29

التجمّع الطلّابيّ يستضيف سامي أبو شحادة وأشرف قرطام
جانب من المشاركين في النشاط
عرب ٤٨

استضاف التجمّع الطلابي في جامعة حيفا، القياديّ في التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومدرب التنمية البشرية أشرف قرطام، وذلك خلال اختتام "نشاطه الافتتاحيّ"، مساء الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن التجمّع الطلابي.

وافتُتحَ النّشاط بنشيد "موطني" وقوفًا، تلاها كلمة الافتتاح التي قرأتها عريفة النّشاط، والنّاشطة في التّجمّع الطلّابيّ نور حاج.

وألقت سكرتيرة التجّمّع الطلّابيّ، مرح إغباريّة، كلمة الكادر، مؤكّدةً على ضرورة التميّز بفترة الامتحانات المقبلة. كما شدّدت على أهمية العمل الطلابي وتعزيز الهويّة العربيّة الفلسطينيّة.

وقدّم أبو شحادة مداخلة عن أهمّيّة العمل الطلابي، وتحديات المرحلة المقبلة علينا على الصعيد السياسيّ والاجتماعي، ودور الحركة الطلابيّة في مساهمة تعريز الهوية الوطنيّة القوميّة.

بدوره، قدّم قرطام محاضرة تحت عنوان "قوة الإنجاز" لتحفيز الطلبة خلال فترة الامتحانات المقبلة.

بودكاست عرب 48

#التجمّع الوطني الديمقراطي
#التجمّع الطلابي
#جامعة حيفا

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعليم مجاني من 0 - 3 أعوام حقيقة أم وعود انتخابية؟
تعليم مجاني من 0 - 3 أعوام حقيقة أم وعود انتخابية؟

2023-01-08

جفرا- التجمّع الطلابي في تل أبيب تعقد اجتماعها السنويّ وتنتخب هيئاتها
جفرا- التجمّع الطلابي في تل أبيب تعقد اجتماعها السنويّ وتنتخب هيئاتها

2022-12-12

تدخل وتضييق: إلغاء حفل للطلاب العرب في جامعة بئر السبع
تدخل وتضييق: إلغاء حفل للطلاب العرب في جامعة بئر السبع

2022-12-07

الأكثر قراءة

الشرطة الفلسطينيّة تعلن العثور على رفات 11 شخصا في بيت حنينا

الشرطة الفلسطينيّة تعلن العثور على رفات 11 شخصا في بيت حنينا

2023-01-10
الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد

2023-01-10
إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين

2023-01-10
المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

2023-01-10
حالة الطقس: غائم وبارد

حالة الطقس: غائم وبارد

2023-01-10