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جفرا - التجمع الطلابي في القدس: انطلاقة متجددة وحوارية ثقافية

تاريخ النشر: 18/01/2023 - 16:00

جفرا - التجمع الطلابي في القدس: انطلاقة متجددة وحوارية ثقافية
عرب ٤٨

عقدت جفرا - التجمّع الطلابيّ في الجامعة العبرية في القدس أمس، الثلاثاء، اجتماعًا لإعادة تنظيم العمل الطلابي والوطني في الجامعة وحواريّة ثقافية بعنوان "التمكن المعرفي رافدًا للعمل الوطني"، بإرشاد الباحث والكاتب علي حبيب الله، الذي طرح الأسئلة المختلفة والهامة لإثراء المعرفة الطلابية وربطها بأهمية العمل السياسي والطلابيّ في الجامعة.

افتتح الاجتماع عبد الحميد جبر، الذي عبّر عن سعادته الكبيرة ببدء تنظم المجموعة الطلابيّة، وأكد على أهمية العمل الطلابي والدمج ما بين النجاح الأكاديمي والتعليمي إلى جانب اكتساب المعرفة والالتحام مع قضايا شعبنا ومجتمعنا.

كما شارك الحضور بحوار مفتوح حول أهمية إعادة تنظيم الحركة الطلابيّة في الجامعة العبريّة لما في ذلك من مقولة سياسية هامة وفي هذه الظروف والتحديات الراهنة التي تعصف بالمجتمع العربي، وعبّروا عن استعدادهم للعمل والعطاء من أجل تنظيم العمل الوطني والسياسي داخل الحرم الجامعي وبين أوساط الطالبات والطلاب.

بدوره، اختتم مركز الحركة الطلابيّة في التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، يوسف طه، مؤكدًا على أهمية ما يتشكل من حراك داخل الجامعة العبريّة وعلى أهميّة خلق حيّز سياسي وثقافي للطلاب العرب في الحرم الجامعي والقدس عمومًا، وشكر الطلاب والطالبات على حضورهم ودعاهم لأخذ دورهم والمساهمة في تشكيل المشهد الطلابيّ في الجامعة العبريّة بالقدس وأن أبوابنا مفتوحة للجميع لينضموا ويأخذوا دورهم معنا.

وأبدت جفرا - التجمع الطلابي استعداده لأن يكون عنونا للطلاب والطالبات في كافة القضايا، وأن يأخذ دورا رياديا في إغناء الحيز الثقافي والسياسي في الحرم الجامعي، متعهدا أن يكون على قدر من المسؤولية والثقة.

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#جفرا
#التجمع الطلابي
#الجامعة العبرية
#القدس

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