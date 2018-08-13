10 رياديين فلسطينيين يفوزون بتحدّي "سنتياغو" لدعم المشاريع الناشئة

فازت عشرة مشاريع ريادية فلسطينية ضمن تحدي "سانتياغو"، الذي عُقِد في كل من رام الله ونابلس والخليل وغزة، بحضور مستثمرين ورجال وسيدات أعمال، وشركات من القطاع الخاص ومؤسسات لتنمية وتطوير المشاريع الريادية، ضمن مشروع "شبكة المستثمرين والمشرفين في الشتات" المُمَوَّل من "التعاون" والوكالة الكورية للتعاون الدولي "KOICA".

وبحسب القائمين عليه، يهدف تحدي سانتياغو إلى مساعدة المشاركين في بناء حقبة جديدة من الشركات الناشئة الفلسطينية ذات القدرة التنافسية العالمية والمبتكرة.

وشارك في التحدي ما يقارب 250 فكرة لمشاريع وشركات ناشئة ذات أثر اجتماعي من جميع أنحاء فلسطين، وتنافسوا أمام لجنة من الحكام تتألف من مستثمرين وقادة أعمال وخبراء من كل من تشيلي وفلسطين، حيث قامت اللجنة بتقييم واختيار المشاريع الفائزة بناءً على معايير محددة، من ضمنها نماذج العمل والقدرة التنافسية على المستوى الإقليمي.

ومن المُقرّر أن يسافر أصحاب المشاريع الفائزة إلى سانتياغو، تشيلي في رحلة مدتها 4 أيام للمشاركة في تحدي آخر أمام مجموعة من المستثمرين من أجل فرصة الحصول على استثمار في مشاريعهم وتأسيس شركاتهم الناشئة.

وبعد فوزه في التحدي، قال الغزيّ أحمد شلبي: "هذا الحدث هو واحد من أهم المسابقات التي تُقام في فلسطين بالنسبة للشركات الناشئة ورجال الأعمال في الوقت الحالي. إنها تخلق فرصا كبيرة لرواد الأعمال للإلتقاء بالمستثمرين ذو الأثر المجتمعي من الشتات الفلسطيني في تشيلي، والذين هم من أكبر المستثمرين على مستوى العالم". وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأكون قادرًا على إقناع المستثمرين للمساعدة في دفع مشروعي "جيماتو" إلى آفاق عالمية جديدة ".

بدورها، أكّدت مديرة عام التعاون التزام المؤسسة بدعم الشركات الناشئة والرياديين من فلسطين، وتقول "إننا نعمل على تطوير بيئة ريادية ناشطة وشاملة في فلسطين عبر بناء شراكات مع الشتات الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، نشجع الشتات الفلسطيني من جميع أنحاء العالم على الإستثمار في الرياديين الفلسطيني، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى دعم وتنشيط الإقتصاد الفلسطيني".

وأكد نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتنمية في فلسطين، السيد يو يونغ أوك، على أهمية البرنامج للتشبيك مع مستثمري ورياديي الشتات لتبادل الخبرات، والحصول على فرص للتمويل. كما وضح السيد يو ان هذا البرنامج يندرج تحت مشروع دعم الشركات الناشئة في فلسطين والممول من قبل الوكالة الكورية للتنمية، حيث يهدف المشروع الى دعم الريادة والابتكار في فلسطين.

وفي ما يلي المشاريع التي فازت بالتحدي:

جيماتو (غزة): http://gymatto.com

لافندر (غزة): http://lvendr.com

جايميفي (نابلس): https://www.gamiphy.co

مكتبة بذور الإرث في فلسطين (بيت لحم): https://www.facebook.com/palestineheirloomseeds

لينكج (بيت لحم): http://linkageways.com

ترانسند (بيت لحم): http://transcend.ps/index.html

امبورتس (الخليل): https://aeliasoft.com

ماشفايزر (بيت لحم): https://www.mashvisor.com

دوري (بيت لحم): https://www.doreeapp.com

نيمد (رام الله/القدس): https://www.nimd-ltd.com