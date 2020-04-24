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بنما: إدانة لتقييدات التباعد الاجتماعي لإساءتها للمتحولين جنسيا

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 12:30

بنما: إدانة لتقييدات التباعد الاجتماعي لإساءتها للمتحولين جنسيا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أدانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية قواعد التّباعد الاجتماعي في بنما معتبرةً أنّ فيها "تمييزًا وإساءةً على أساس الجنس" ضدّ متحوّلين جنسيا في البلاد.

وانتقدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان قواعد التباعد الاجتماعي الّتي وضعتها بنما، لكونها قائمة على نوع الجنس، حيث منع المتحولون جنسيًّا من شراء المواد الأساسية، كما تم إيقافهم وتغريمهم.

وأعرب مدير قسم الأميركتين في "هيومن رايتس ووتش"، خوسيه ميغيل فيفانكو في رسالة إلى رئيس الدولةعن "مخاوفه" بشأن التمييز "الممارس من الشرطة وعناصر الأمن ضد المتحولين جنسيا".

وذكر في الرسالة الموجهة إلى الرئيس لورنتينو كورتيزو أنه بالإضافة إلى الإساءات، فإن "المتحولين جنسيا أوقفوا وغرموا ومنعوا من شراء المواد الأساسية".

وفي أوائل نيسان/ أبريل، بدأت بنما تنفيذ تدبير حُددت بموجبه أيام لخروج الرجال وأخرى لخروج النساء بغية التبضع؛ دون الأخذ بعين الاعتبار المتحوّلين جنسيًّا في البلاد، إذ أنّه باستثناء بعض الحالات النادرة، لا يمكن تغيير جنس الشخص في وثائق الهوية في بنما؛ في حين يمنع الأشخاص من الخروج في أيام غير محددة للنوع الاجتماعي المسجل في الهوية.

وقد فرضت إجراءات التباعد الاجتماعي في بنما للمساعدة على كبح انتشار فيروس كورونا في البلد حيث توفي 144 شخصا وأصيب حوالى خمسة آلاف بالوباء.

وقبل أسبوعين، ألغت بيرو إجراء مماثلا لتقييد الحركة العامة حسب الجنس، بعد انتقادات من الناشطين في حقوق المتحولين جنسيا.


#هيومن رايتس ووتش
#التباعدج الاجتماعي
#العزل العام
#بيرو
#بنما
#المتحولون جنسيا
#فيروس كرونا

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