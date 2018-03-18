انطلاق أسبوع "مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي" بالداخل الفلسطيني

افتتحت اللجنة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل من الداخل، الجمعة الماضية، أولى فعاليات أسبوع "مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي" في مدينة الطيبة، بمنطقة المثلث الجنوبي، ضمن الحراك الدولي والذي يُقام حول العالم بدء من 19 شباط/ فبراير الماضي، ويستمر حتى 17 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعتبر "أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي" سلسلة عالمية من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي بنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني، كما تهدف إلى بناء الدعم والتأييد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS".

وشملت الفعالية التي نُظمت في مدينة الطيبة، حوارًا عن معايير التطبيع الثقافي والفني مع إسرائيل، بين العالم العربي وفلسطينيي الداخل، وركّزت في فحواها على جدلية الحرية بمقابل التطبيع، وهدفت لفتح باب النقاش وزيادة وعي الجمهور لمعايير المقاطعة الثقافية في مقابل التحديات التي يواجهها النشاط الفني في الداخل.

وفي هذا السياق، أوضحت عضو لجنة المقاطعة، نجوان بيرقدار، لـ"عرب 48"، أن "تركيز لجنة المقاطعة في الداخل على موضوع التطبيع الثقافي، ينطلق من إدراك اللجنة للإشكاليات التي تواجه فلسطينيي الداخل".

وحول النشاط الذي أقيم في الطيبة قالت بيرقدار: "أقمنا حوارًا ثقافيًا فنيًا حول معايير التطبيع، وتمّت دعوة شخصيات فنيّة فلسطينية تُخالف الموقف الفلسطيني العام الداعم للمقاطعة، لكن للأسف اعتذر جميعهم، كلٌّ لأسبابه الخاصة".

وأضافت بيرقدار أنه "نحاول دائمًا أن نتوسع في نشاطاتنا للوصول إلى مناطق أكثر في الداخل الفلسطيني، هادفين إلى زيادة الوعي حول أهمية القضية وللبحث عن سبل جماعية لمقاومة الأبرتاهيد الإسرائيلي".

وتشمل نشاطات لجنة المقاطعة خلال أسبوع "مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي"، نشاطين آخرين، حيث سيتم تنظيم ندوة في مدينة يافا، حول السياسات الاستعمارية التي تستهدف المدينة.

وتبحث الندوة في معاناة النساء اليافاويات نتيجة للسياسات الاستعمارية، ويليها عرض للفرقة الموسيقية اليافوية، "قرار"، ويقام النشاط في مقر "الرابطة" يوم الخميس 22 آذار/ مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

فيما تنظم اللجنة جولة تاريخية وسياسية في مدينة عكا، تبيّن خلالها معاناة أهل المدينة جرّاء السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وستنطلق الجولة من أمام مسجد الجزار، يوم الجمعة 23 من آذار/ مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأوضحت بيرقدار أن نشاطات أسبوع "مقاومة الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي" في العام الماضي، أقيمت في مدينتي حيفا والناصرة، وأن استبدالها هذه السنة بمدن أخرى ينطلق من نهج اللجنة الذي يسعى إلى "التوسع وشمل كامل مناطق فلسطين التاريخية".