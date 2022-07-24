عكا بعد الهبة: قصص نضال نسائية ضمن "حلقات استقبال"

شاركت مجموعة "حلقات استقبال" النسائية في جولة بمدينة عكا أمس، السبت، وذلك تحت شعار "عكا بعد الهبة" ضمن مشروع المجموعة للاستماع وتوثيق الرواية والنضال الفلسطيني للأحداث المتعلقة بالشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم.

وتخللت الزيارة إلى عكا لقاء مع عدد من النساء والاستماع إلى قصص نضالهن من بينهن أميرة حلواني والدة المعتقل محمد حلواني المتهم بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة بعكا، جهاد الرامي من قرية الرام في الضفة الغربية وهي متزوجة ومقيمة في عكا منذ سنوات طويلة، حيث تعيش إحدى القضايا الفلسطينية المركزية وهي "لم الشمل"، إذ تحدثت عن نضالها ومقاومة وجودها في عكا أمام المؤسسة الإسرائيلية بسبب قانون لم الشمل، منيرة أبو حميد التي ولدت في عكا في العام 1937 وهجرت إلى لبنان هي وعائلتها وعادت إلى عكا في العام 1952، والتي تحدثت عن عكا ما قبل النكبة وتجربتها في النكبة واللجوء والعودة والعيش في عكا بعد احتلالها على يد الاستعمار الصهيوني.



وقالت مركزة مشروع "حلقات استقبال"، آية زيناتي، إنه "ضمن برنامج المجموعة لتوثيق الرواية الفلسطينية من منظور نسوي، وذلك من خلال سلسلة جولات نسوية يتم تنظيمها لقرى ومدن فلسطينية لتوثيق الرواية الفلسطينية، ولتعزيز تواصل النساء الفلسطينيات، ولاسترجاع الحيز العام والتواجد فيه في مختلف المدن والقرى في فلسطين، نوثق بهذا نضال الرواية للأحداث والتاريخ الفلسطيني أمام ما نمر به تحت الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من خلال النساء".

آية زيناتي

وعن نشاط "عكا بعد الهبة"، أوضحت بالقول "نعود مجددا هذه المرة إلى مدينة عكا لأهمية تواجدنا في عكا ما بعد الهبة، هبة الكرامة في أيار 2021، وذلك إثر الهجوم المستمر لشعبنا الفلسطيني فيها لسماع روايات النساء والحديث عن عكا من خلال نسائها، فالهبة لا تزال مستمرة من ناحية مضايقات ضد العرب في عكا، من حملة الاعتقالات التعسفية والاعتداءات المتواصلة ضد الشباب العكي".

وشددت على أنه "وصلنا إلى عكا لأهمية تواجدنا بها كل يوم وليس فقط ليوم واحد، وقد قررنا زيارة عكا بعد الهبة لنستمع إلى صوت المرأة العكية عما حدث في المدينة، لنكون مع نساء شعبنا الفلسطيني ونستمع إليهن عن قرب ومباشرة لنعيش قصص النكبة التي لا تزال مستمرة كذلك والأحداث المتعلقة بشعبنا حتى نراكم نضالنا السياسي الوطني النسوي".

شذى شيخ يوسف

وتطرقت الناشطة، شذى شيخ يوسف، من مجموعة "حلقات استقبال" إلى أهمية النشاط النسوي في تاريخ فلسطين والزيارة إلى عكا، بالقول إن "النشاط النسوي مهم في تاريخنا الفلسطيني، ليوفر بُعدا أوسع للقضايا والأحداث التي نعيشها كفلسطينيين، وقد وجدنا في حلقات استقبال وضمن برنامج توثيق الرواية الفلسطينية من منظور النساء، كما وجدنا أهمية لزيارة مدينة عكا وخصوصًا بعد هبة الكرامة، حيث أن عكا لا تزال تدفع ثمن الهبة، من تقديم لوائح اتهام قاسية ضد الشبان المعتقلين، وفرض أحكام قاسية ضد البعض منهم، عدا عن حملة الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها شبابنا في عكا، وهنا يأتي دورنا كنضال نسوي فلسطيني بالتواجد إلى جانب أمهات المعتقلين، ونؤكد لهم أننا لم ننس أبنائها الذين شاركوا في المظاهرات ولتوثيق رواياتهن كأمهات للمعتقلين، ومن واجبنا أيضًا الدعم والمساندة وتوثيق الرواية من منظور نسوي الذي ينظر إلى الشعب الفلسطيني بشكل أوسع حيث يوثق الرواية كاملة بكل أفراده".

نزار هواري

وأكدت الناشطة السياسية، نزار هواري، أن "النضال ليس فقط بالمقاومة الأمامية أمام الجيوش، بل في الإصرار للعودة والحفاظ على البيت ولم شمل العائلة في الوطن".

وأضافت "نحن نوثق رواية الشعب الفلسطيني منذ التهجير القسري والنكبة والأحداث اليومية التي نعيشها في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمن ممارساته لطمس رواية شعبنا نواجه نحن النساء ضمن نضالنا النسوي في حلقات استقبال لتوثيق روايتنا من منظور المرأة الفلسطينية التي جرى تغييبها، فالمرأة هي المصدر الأول والتي تنقل لنا المنظومة الاجتماعية العائلية الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني التقدمي وذلك بحسب الروايات التي نستمع إليها".

أميرة حلواني، والدة المعتقل محمد حلواني

منيرة أبو حميد

الاستماع إلى والدة المعتقل حلواني عن معاناة عائلات المعتقلين

الاستماع إلى رواية النكبة مع الحاجة منيرة أبو حميد