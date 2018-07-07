event: "التناسخ عبر الحضارات المختلفة" في الناصرة الليلة

الحدث: محاضرة بعنوان "التناسخ عبر الحضارات المختلفة"، يقدّمها المختصّ في الطبّ النفسيّ، الدكتور نبيل جرايسي.

الزمان: يوم السبت 7/7/2018، الساعة الخامسة والنصف مساءً.

المكان: مقهى المها الثقافيّ، البلدة القديمة، الناصرة.

عن المحاضرة: التناسخ هو فكرة فلسفيّة وعلميّة، مرتبطة بالجسد والروح والذات، تنتشر هذه الفكرة في بعض الديانات ولدى بعض المفكّرين.

ما هو تناسخ الأرواح؟ ما مدى صحّة وجوده؟ هل هناك أسس علميّة يستند عليها الذين يؤمنون بتناسخ/ تقمّص الأرواح؟

المحاضرة بمبادرة وتنظيم مجموعة شغف.