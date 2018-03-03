أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا في المغرب

أوضحت دراسة أجراها باحثون في جمعية حقوق وعدالة بمدينة الدار البيضاء، وكشفوا عنها أمس الجمعة، أن أكثر من 30 ألف طفلة قاصرة تتزوج سنويا في المغرب.

وأشارت الدراسة التي نُشرت نتائجها في ندوة حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، إلى أن "عقود زواج القاصرات انتقلت من نحو 30 ألف في 2007، إلى 33 ألف في 2009، و35 ألف في 2013"، مبينة أن "ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات توجد بالمدن والأرياف ولها علاقة بالبطالة والفقر".

وبيّنت الدراسة أن "القاصرات المتزوجات قبل السن القانونية، الأكثر تعرضا للعنف والطلاق".

وقال رئيس الجمعية مراد فوزي، وهو الذي قدم الدراسة، إن "الأسباب الأساسية لتفشي الظاهرة في المغرب هو انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات"، مضيفا أن "هذه الظاهرة منتشرة أكثر في صفوف الفتيات غير المتعلمات"، لذا فقد دعا الحكومة إلى ضرورة منع تزويج القاصرات.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في وقت سابق، إن "29.2 بالمئة من الفتيات المغربيات متزوجات"، موضحة أن عدد القاصرين الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما انخفض بنسبة 12.8 بالمئة خلال العقد الماضي.