دراسة: نوم 8 ساعات ليلًا يبعد القلق والاكتئاب

أفضت دراسة أميركية جديدة إلى أن نوم 8 ساعات ليلصا يساعد على علاج الاكتئاب والقلق، ونصح معدو الدراسة دمج النوم الجيد ليلًا في علاج الاضطرابات السلوكية المختلفة.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة بينجهامتون الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (ScienceDirect) العلمية.

وأوضحت الدراسة التي تأتي استكمالا للأبحاث التي تجرى حول فوائد الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أن النوم أقل من 8 ساعات ليلا، يمكن أن يزيد فرص الإصابة بالتفكير السلبي المتكرر الذي يرتبط باضطرابات القلق والاكتئاب.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، أخضع الباحثون مجموعة من المشاركين الذين ناموا ساعات أقل أو أكثر من 8 ساعات ليلا، للنظر إلى مجموعة من الصور المختلفة التي تحفز الاستجابات العاطفية.

وتتبع الباحثون حركات العين للمشاركين، واكتشفوا أن انخفاض ساعات النوم ليلا عن 8، يرتبط بصعوبة في تحويل انتباه الشخص بعيدا عن المعلومات السلبية.

وأضاف الفريق أن النتائج تشير إلى أن عدم حصول الإنسان على كفايته من النوم ليلا، يجعل الأفكار السلبية تتداخل في حياته، ويتعزز لديه الشعور باضطرابات مثل القلق والاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تمكن مختصي علم النفس من معالجة مرضى القلق والاكتئاب عن طريق تعزيز عدد ساعات النوم للمرضى ليلا، ما يسهم في طرد الأفكار السلبية لديهم.

ولفت الفريق إلى أن قلة عدد ساعات النوم لا ترتبط وحدها بالمشاعر السلبية، بل إن طول فترة النوم عن 8 ساعات أيضا يرتبط بنفس الأعراض، لذلك يفضل الحصول على القسط الكافي من النوم ليلا دون زيادة أو نقصان للوقاية من اضطرابات القلق والاكتئاب.

وكانت أبحاث سابقة كشفت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة والزهايمر.

كما ربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وضعف الجهاز المناعي.