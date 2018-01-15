السعودية تُوقف استيراد حليب الأطفال بسبب "السالمونيلا"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، أمس الأحد، إنها أوقفت استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من شركة (Lactalis Nutrition Sante) بمصنع (Caron) في فرنسا.

وبحسب بيان صحفي، ربطت الهيئة إلغاء قرار التعليق، بتقديم الشركة خطة تصحيحية لمصدر تلوث أغذية أطفال التي تنتجها ببكتيريا "السالمونيلا أقونا".

وكانت الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن الأغذية، منها حصر الكميات التي دخلت المملكة وحجزها لدى موزعي منتجات الشركة، وسحب الكميات المعروضة من المنتجات في الأسواق المحلية بأسرع وقت.

وأعلن "إيمانويل بيسنييه" رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتاليس"، في وقت سابق الأحد، أن شركته اتخذت قرارا بسحب 12 مليون علبة حليب أطفال في 38 بلدا حلول العالم بسبب انتشار بكتيريا "السالمونيلا".

وجاء القرار، بعد تأكد تلوث منتجات الشركة من حليب الرضع ومنتجات غذائية أخرى بالسالمونيلا، عبر تحقيق نفذته وكالة حماية المستهلك الفرنسية، التي أجرت ما يزيد على ألفي عملية فحص لمنتجات الشركة حتى اليوم.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة "لاكتاليس" الفرنسية لمنتجات الألبان، إيمانويل بيسنييه، صرح لصحيفة "جورنال دي ديمانش" الأسبوعية، أن الشركة ستدفع تعويضات لأسر تضررت من تلوث أحد منتجات حليب الأطفال "بالسالمونيلا"

وقال الرئيس التنفيذي، إن المصنع الذي أغلق بسبب التلوث سيبقى مغلقا لعدة أشهر على الأرجح.