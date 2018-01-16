اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في الهند

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين، عن تقرير لوزارة الزراعة الهندية، إن الهند اكتشفت تفشي سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور قرب "بنجالورو" الواقعة في إقليم كارناتاكا بجنوب البلاد.

وجرى اكتشاف تفشي السلالة إتش5إن8 يوم 26 كانون الأول/ديسمبر بين طيور في قرية "داساراهالي" حيث تسببت في نفوق تسعة طيور من إجمالي 951، وقالت المنظمة، ومقرها باريس في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه جرى إعدام باقي الطيور.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد ناشدة جميع الدول تكثيف مراقبة انتشار مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور والدواجن، والإبلاغ سريعا عن أي حالات إصابة.