الفاو تحذّر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية في الأطعمة منتشره بكثرة في جنوب شرق اَسيا، مما يشكل مخاطر حقيقية على البشر والحيوانات، فيما تصبح العدوى البكتيرية أكثر قدرة على مقاومة العلاج.

ووجه المسؤول من المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحذيره على هامش اجتماع دولي في بانكوك يركز على مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال مدير الإدارة البيطرية في الوكالة، خوان لوبروث، لرويترز في بانكوك، إن خطر مقاومة مضادات الميكروبات زاد في مناطق مثل المدن الكبرى في آسيا التي شهدت نموا سكانيا مرتفعا وإنتاجا غذائيا وزراعيا مكثفا.

وقال لرويترز "نعتبر جنوب شرق آسيا بؤرة بسبب النمو السكاني وعوامل النمو الحضري والإنتاج الغذائي".

وأظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، نشر أول من أمس الاثنين، أن نظاما عالميا جديدا للمراقبة رصد انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع بين نصف مليون شخص يشتبه في إصابتهم بعدوى بكتيرية في 22 دولة.

وقال مدير أمانة مقاومة مضادات الميكروبات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مارك سبرنجر في بيان "بعض العدوى الأكثر شيوعا في العالم وربما الأكثر خطورة تثبت مقاومتها للأدوية".

ويتوقع تقرير صدر عام 2016، ووضعه الخبير الاقتصادي جيم أونيل، بتكليف من الحكومة البريطانية خسائر قيمتها 100 مليون تريليون دولار بحلول عام 2050، إذا لم يتم القيام بأي شيء لتغيير هذا التوجه، وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات السنوية بسبب مقاومة مضادات الميكروبات سيصل إلى عشرة ملايين حالة وفاة خلال السنوات الخمس وثلاثين المقبلين.