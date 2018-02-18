التطعيم ضد الإنفلونزا ليس له صلة بإصابة الأطفال بالصرع

أوضح باحثون في النرويج، أن القلق من أن يؤدي التطعيم ضد الأوبئة إلى إصابة الأطفال بصرع، ليس له ما يبرره على ما يبدو.

وقالت الطبيبة سيري هابيرج من المعهد النرويجي للصحة العامة في أوسلو لـ"رويترز هيلث": ”خلال تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيم أكثر من نصف أطفال النرويج"، قائلة إن "الهدف من دراستنا هو التحري عما إذا كان التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا، له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع".

وقالت هابيرج إن "القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم أولادهم. ربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض".

وبيّنت أن الأمور مطمئنة، ولا تدعوا للقلق، حيث قالت: "نعتقد أنه من الأمور المطمئنة للآباء وللأطباء أن نتائجنا لم تظهر زيادة في خطر الإصابة بالصرع بعد التطعيم ضد الأوبئة في الأطفال".

وأعربت هابيرج عن أملها في أن تُساهم الدراسة بتقليل الخوف لدى الآباء من تطعيم أطفالهم خوفا من الصرع، قائلة: "نتعشم أن تسهم دراستنا في زيادة معدلات تطعيم الأطفال".