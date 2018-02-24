اليمن: إغلاق أكبر مستشفى حكومي في مدينة تعز

أعلن أكبر مستشفى حكومي في مدينة تعز اليمنية، مستشفى "الثورة"، اليوم السبت، إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، بعد أن قام مسلحون مجهولون باختطاف أحد أطباء المستشفى.

وأغلق "الثورة" أبوابه مرة أخرى، بعد عدّة أحداث كهذه كلها تتعلق بعدم توفير الأمان للمستشفى وعامليه ومرضاه، وتعرضه للكثير من الاعتداءات من قبل مسلحين.

وقال مصدر طبي في المستشفى الحكومي للأناضول، إن "المستشفى توقف عن تقديم خدماته الطبية، بعد اختطاف مسلحين ملثمين، الطبيب أنور الشرعبي من أمام بوابته".



وأضاف المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته، أن "إدارة المستشفى قررت الإغلاق وإيقاف العمل به، احتجاجاً على الاختطاف".



وأشار إلى أن الإغلاق جاء "لمطالبة السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمستشفى، خصوصاً بعد تكرر الاعتداءات التي طالت المستشفى وكوادره الطبية".

ووفق المصدر، فإن الشرطة العسكرية عثرت على الطبيب، ملقىً في وادي القاضي شمالي المدينة، وعليه آثار ضرب عنيه.



وأشار إلى أن الطبيب نُقل إلى المستشفى، لكنه لم يورد تفاصيل عن أسباب الاختطاف، أو الجهة المسؤولة.

وعلى الرغم من العثور على الطبيب، فإن المستشفى مازال مغلقاً أمام المرضى وجرحى الحرب التي تشهدها المدينة المحاصرة من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين.

ويحاصر مسلحو جماعة الحوثي، المدينة التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة منذ نحو 3 أعوام.

وفي 18 آب/ أغسطس 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على طريق الضباب.