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فيروس معدّل وراثيًا أطال أعمار بعض مرضى سرطان المخ

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 08:47

فيروس معدّل وراثيًا أطال أعمار بعض مرضى سرطان المخ
(Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: خالد السيد

أظهرت دراسة أميركية، أن علاج مرضى نوع خطير من السرطانات المخ، بلقاح فيروس شلل الأطفال المعدّل وراثيًا، أبقى على حياة نحو 21% منهم لمدّة ثلاث سنوات بعد العلاج، مقارنة بـ4% فقط من مرضى أورام مشابهة تلقوا علاجًا تقليديًا.

وضمن البحث، مستجدات آخر لقاح تجريبي لعلاج السرطان طوره معهد "ديوك كانسر" في ولاية نورث كارولاينا الأميركية لمرضى الورم "الأرومي الدبقي" متعدد الأشكال-"جليوبلاستوما"، وهو نوع شرس من أنواع سرطانات المخ.

ونشر الباحثون الأمريكيون نتائج دراستهم في العدد الأخير من الدورية العلمية "نيو إنجلاند" الطبية.

وتصل فترة بقاء مرضى "جليوبلاستوما" على قيد الحياة بعد أن يعاود المرض مهاجمتهم إلى 12 شهرا في المتوسط. وعادة ما يتضمن علاج هذا النوع من السرطان العلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاجات الموجهة.

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ويشمل اللقاح التجريبي شكلا من أشكال فيروس شلل الأطفال بعد إجراء تعديلات وراثية عليه حيث يجرى حقنه في الورم بالمخ عبر عملية قسطرة جراحية. ويعمل اللقاح على شحذ نظام المناعة لاستهداف خلايا الورم.

وكان الهدف من المرحلة التجريبية الأولى للقاح هو التوصل إلى الجرعة الآمنة. وجرت المقارنة بين التقدم الذي يطرأ على 61 مريضا عولجوا بلقاح فيروس شلل الأطفال المعدل وراثيا وسجلات مرضى آخرين تلقوا علاجا تقليديا.

وأظهر بعض المرضى استجابة كبيرة للقاح إذ ظل اثنان منهم على قيد الحياة لما لا يقل عن 69 شهرا لكن معظمهم لم يستفد منه كما ظهرت أعراض جانبية لها علاقة باللقاح على نحو 69% منهم.

وبعد عامين، 21% من المرضى الذين عولجوا باللقاح كانوا قيد الحياة مقارنة بنسبة 12% فقط بين المرضى الآخرين. وفي السنة التي تلتها، حافظ اللقاح على نفس نسبة المرضى الباقين على قيد الحياة بنسبة 21% مقارنة 4% فقط ممن تلقوا العلاج التقليدي.

 

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#سرطان
#شلل الأطفال
#لقاح
#دراسة

من عرب 48

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