دراسة: حمية "البحر المتوسط" تُقلل أعراض مرض الصدفية

أظهرت دراسة جديدة، إيجابيات حمية "البحر المتوسط" الغذائية في تحسين أعراض أمراض الصدفية، لما تحتوي عليه من كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون وغيرها.

وقالت المسؤولة عن البحث، الدكتورة سيلين فان، وهي طبيبة جلدية في مستشفى موندور في كريتاي بفرنسا في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "الصدفية مرض التهاب مزمن تسببه عوامل بيئية... حمية البحر المتوسط (...) يمكن أن تقلل من الالتهاب المزمن بسبب الخصائص المضادة للالتهاب في تلك الأطعمة".

واستعانت فان وزملاؤها بدراسة كبيرة تجرى في فرنسا جمعت معلومات عن الحميات التي يتبعها 158361 متطوعا على مدى عامين. وأرسل الباحثون استبيانا عن الصدفية لكل المشاركين في تلك الدراسة. وأجاب 35735 على الاستبيان وقال 3557 منهم إنهم مصابون بالصدفية وكانت حالة إصابة 878 من هؤلاء حادة.

وجمعت الدراسة الأصلية معلومات عن الطعام الذي يتناوله المشاركون ومعلومات عن أسلوب الحياة والعوامل الصحية الأخرى مثل النوع والعمر والتدخين ومؤشر كتلة الجسم ومعدل النشاط البدني وأمراض القلب والأوعية وأعراض الاكتئاب.

وقيم الباحثون مدى اقتراب العادات الغذائية للمشاركين من حمية البحر المتوسط. وخلص الباحثون إلى أن الأعراض الحادة للمرض كانت أقل ترجيحا لدى من يقترب طعامهم من حمية البحر المتوسط وذلك بعد أخذ عوامل صحية وأخرى متعلقة بأسلوب الحياة في الحسبان.

وقلت احتمالات الإصابة بأعراض حادة للصدفية للأشخاص الذين كانت حميتهم أقرب ما يكون لحمية البحر المتوسط، بنسبة 22% مقارنة بمن كانت حميتهم أبعد ما يكون عنها.

ولم تخلص الدراسة لوجود ارتباط بين اتباع حمية معينة وبدء ظهور الصدفية لكن الباحثين وجدوا ارتباطا بين حدة أعراض المرض وعوامل أخرى بينها مؤشر كتلة الجسم والتدخين والنشاط البدني وأمراض القلب وارتفاع معدل الدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب.

وقالت الدكتورة لورا فيريس أستاذ الجلدية المساعد في جامعة بيتسبرج والتي لم تكن مشاركة في الدراسة إنه من المنطقي توجيه مرضى الصدفية لاتباع حمية البحر المتوسط لأن الأمر ليس له أضرار تذكر.

وقالت "هناك ارتباط بين اتباع حمية البحر المتوسط وفوائد صحية أخرى، وبالتالي فقد تساعد فيما يتعلق بالصدفية".