"أوميجا 3" في الأسماك تُحسّن وظائف الدماغ لدى الأطفال

يمكن أن تساهم الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، وعلى رأسها الأسماك الدهنية، في تحسين وظائف الدماغ لدى الأطفال، بحسب ما كشفته دراسة كندية حديثة أجراها باحثون بقيادة عالم الأعصاب الكندي بيل هاريس، ونُشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Nutritional Biochemistry) العلمية.

وراقب الباحثون الوظائف التنفيذية لدى 307 طفل تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 6 أعوام في شمال غانا، وكان الهدف من الدراسة رصد العلاقة بين مستويات الأحماض الدهنية المعروفة ب"أوميجا 3" وقوة الإدراك لدى الأطفال، حيث تم جمع عينات من الدم وتحليلها، بالتزامن مع إجراء اختبارت لتقييم الوظائف التنفيذية للأطفال حسب سنهم.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين أدوا المهمات التنفيذية بشكل أفضل، كان لديهم مستويات مرتفعة من الأحماض الدهنية "أوميجا 3"، مقارنة بالأطفال الذين كان لديهم مستويات أقل من "أوميجا3".

واعتمد البحث على أبحاث سابقة كشفت أنّ تناول الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" يلعب دورًا في نمو وتطور الأنسجة العصبية، ما يعزز من قدرة الأطفال الإدراكية. كما تلعب هذه الأحماض الدهنية دورًا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي ينظم النوم واليقظة والتي تؤثر بشكل كبير على التطوّر الدماغي أيضًا.

وأشارت الأبحاث إلى أن الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية تساعد على حماية الأطفال من السلوك العدواني والتخريبي، كما تحميهم من سرطان العظام، بالإضافة إلى الوقاية من الربو في مرحلة الطفولة.

كما أنّ الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية تساعد على تجنّب الأطفال للسلوك العدواني والتخريبي، كما تقلل من احتماليّة الإصابة بسرطان العظام، بالإضافة إلى الوقاية من الربو في مرحلة الطفولة.

وتستخلص هذه الأحماض من مصادر نباتية مثل بذور الكتان والزيوت مثل زيت الصويا والكانولا، أو من الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، وزيت السمك والطحالب.