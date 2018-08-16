دراسة: "الكورتيزول" أو هرمون الإجهاد سبب لسرطان الدم

أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة "كنت" البريطانية، أنّ "الكورتيزول"، أو هرمون الإجهاد البشري هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي لفشل جهاز المناعة في منع حدوث سرطان الدم، إذ اكتشف الباحثون للمرة الأولى أنّ خلايا سرطان الدم النخاعي تتهرب من جهاز المناعة من خلال توظيف هرمون "الكورتيزول".

وارتكزت الدراسة التي نشرت في مجلة "سيليولار آند موليكولار إيميونولوجي" العلمية، على بحث أسباب المرض، فأشارت الدراسة أنّ الدم يستخدم طريقةً فريدة للتقدم في الجسم، باستخدام أنظمة وظيفية للجسم البشري من أجل دعم بقاء الخلايا على قيد الحياة، وكذلك الحد من أنشطة المناعة البشرية المضادة للسرطان.

وتعتمد طريقته على استخدام هرمون الكورتيزول لإجبار الجسم على إفراز بروتين "لاتروفيلين 1"، الذي سؤدي بدوره إلى إفراز بروتين آخر يدعى "جالكتين 9" يقمع آلية المناعة الطبيعية المضادة للسرطان في الجسم. ووجد الباحثون أنّه أنه رغم عدم تأثر خلايا الدم البيضاء السليمة بالكورتيزول، فإنها تصبح قادرة على إطلاق بروتين "لاتروفيلين 1" عندما يصاب الإنسان بسرطان الدم.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن بروتين "جالكتين 9" كما بروتين "لاتروفيلين 1" وهما من البروتينات الموجودة في بلازما الدم البشري، يعتبران من الأهداف الواعدة للعلاج المناعي لمكافحة سرطان الدم النخاعي الحاد في المستقبل.

وقال قائد فريق البحث، فاديم سومبايف، إنّه للمرة الأولى "يمكننا تحديد مسار يمكننا في المستقبل من تطوير علاج جديد فعال باستخدام آليات المناعة الطبيعية في الجسم لمكافحة سرطان الدم، فقد اكتشفنا آلية أساسية داخل جسم الإنسان تسمح لخلايا سرطان الدم بتوظيف أنظمة فسيولوجية بالجسم للبقاء على قيد الحياة والهروب من الهجوم المناعي"، وفق ما نقله موقع وكالة "الأناضول".

ويتشكل سرطان الدم النخاعي الحاد في نخاع العظام ويؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم. ووفقًا لتقديرات المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، فإنه سيتم تشخيص ما يقرب من 21 ألف حالة بسرطان الدم النخاعي الحاد، العام الجاري في الولايات المتحدة.