عليكُم بتناوُل الخضروات الورقيّة لحماية بصركم من "الضمور البقعي"

أوضح باحثون بمعهد "ويستميد" للبحوث الطبية في أستراليا، أن دراسةً أجروها أكّدت أن تناول الخضروات الورقية بكثرة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي.

ويُعد الضمور البقعي الذي يُحدث تلفًا في منطقة في الشبكية تسمى "البقعة" وهي منطقة صغيرة قرب مركز شبكية العين ومسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء التي أمام العين مباشرة، سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين الأشخاص فوق سن 50 عامًا.

ويتطور المرض في بعض الحالات ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

وتتراجع قدرة الشخص المصاب بالمرض على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال، ولا يوجدُ علاج فعال لمرض الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، الذي يصيب شخصًا واحد من بين 7 أستراليين فوق سن الخمسين عامًا.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الأخير من دورية (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) العلمية، موضحين أنهم راقبوا أكثر من 2000 من الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم فوق سن 49 عامًا، وتمت متابعتهم على مدار 15 عامًا.

وينخفض خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي بنسبة 35٪، بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون، ما بين 100 إلى 142 ملليغرام من النترات الطبيعية الموجودة بكثرة في الخضروات الورقية يوميًا، بحسب ما بينت الدراسة.

وتُعدّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قياس آثار النترات الطبيعية على خطر الضمور البقعي، وفق ما قال قائد فريق البحث، الدكتور بامييني جوبيناث، الذي ذكر أن "تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية مثل الخضروات الورقية بانتظام، يمكن أن يكون إستراتيجية بسيطة للحد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر".

وقال جوبيناث إن "100 جرام من السبانخ على سبيل المثال تحتوي على 20 ملليجرام من النترات الطبيعية، بينما تحتوي 100 جرام من الشمندر على ما يقرب من 15 ملليجرام من النترات الطبيعية".

وتحتوي الخضروات الورقية مثل الجرجير والكزبرة والريحان والشمندر، والبقدونس والكراث والفجل والبروكلي والقرنبيط والخرشوف، على النترات الطبيعية، بالإضافة لخضروات أخرى مثل الجزر والثوم والباذنجان والبصل.