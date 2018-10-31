فرنسا: فتحُ تحقيقٍ لبحث زيادة العيوب الخلقية بين المواليد

أثارت تقارير طبية وثقت زيادة في العيوب الخلقية لدى المولودين حديثا القلق لدى مسؤولي الصحة العامة في فرنسا، وهناك تخوف من أن يكون ذلك ناجما عن تلوث في الغذاء أو الماء أو الهواء.

وبدأت السلطات الفرنسية المعنية، تحقيقا على مستوى البلاد، بشأن ولادة أطفال في بعض المناطق بدون أيد أو أذرع، وذلك بعد الإبلاغ عن حالات جديدة هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء.

وفي الفترة من 2000 إلى 2014، رُصدت 11 حالة جديدة لرضع وُلدوا بعيوب في الأطراف، في إدارة بمنطقة أين بشرق فرنسا القريبة من الحدود مع سويسرا التي تم رصد سبع حالات بها في الفترة من 2009 وحتى 2014، وفقًا لما قالته هيئة الصحة العامة.

وتمّ رصد ولادة أطفال بعيوب خلقية في منطقتين بغرب فرنسا، منها أربع حالات في موربيهان في الفترة من 2011 إلى 2013 و ثلاث حالات بمنطقة لوار-أتلانتيك المجاورة عامي 2007 و2008.

وقالت وزيرة الصحة أنييس بوزين: "أريد أن أعرف وأعتقد أن فرنسا كلها تريد أن تعرف، قد يكون عاملا بيئيا، قد يكون ذلك بسبب ما تأكله أو تشربه أو تتنفسه تلك النساء".