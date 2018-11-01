7 نصائح لتعزيز التركيز وزيادة السعادة

الدوبامين هو ناقل للأعصاب يتفاعل في الدماغ، وهو المسؤول عن الذاكرة والانتباه وتنظيم حركات الجسم والأحاسيس، ولذلك يسبب انخفاض مستويات الدوبامين في الجسم إلى قلة التركيز، والشعور بالإحباط وعدم انتظام المشاعر.

ويمكن تنشيط الدوبامين بطرق طبيعية، وفق ما نشره موقع "healthline" اليوم الخميس:

تناول البروتينات

تتكون البروتينات من كتل صغيرة تسمى الأحماض الأمينية تشمل 23 نوع مختلف، و"التيروزين" هو حمض أميني يلعب دورًا في إنتاج الدوبامين، وللحصول عليه ينصح بتناول لحم الحبش، لحم البقر، البيض ومنتجات الألبان بالإضافة إلى فول الصويا والبقوليات.

تناول الفاصوليا

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الفاصوليا يساعد على رفع مستويات الدوبامين بشكل طبيعي، خاصة عند الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، وهو اضطراب حركي ناجم عن انخفاض مستويات الدوبامين، ولذلك ينصح بتناول الفاصوليا لزيادة نسبته.

ممارسة الرياضة

تعزز ممارسة التمارين الرياضية مستويات الأندورفين وتحسين المزاج بعد 10 دقائق، ما يسبب في زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ.

الحصول على قسط كاف من النوم

يساعد النوم لفترة كافية على إطلاق الدوبامين بانتظام في الدماغ، الأمر الذي يعمل على تحسين الانتباه والتركيز.

الاستماع إلى الموسيقى

يساعد الاستماع إلى الموسيقى على تحفيز إطلاق الدوبامين في الدماغ، إذ وجدت إحدى الدراسات أن سماع الموسيقى التي يطرب لها الإنسان عملت على زيادة 9 من مستويات الدوبامين في الدماغ.

جلسات التأمل

تساعد جلسات التأمل فى الإسترخاء والهدوء والتركيز، ويمكن أن تتم أثناء الجلوس أو الوقوف أو المشي، وممارسة التأمل بانتظام يعود بفوائد صحية على الصحة الجسدية والعقلية، ووجد أحد الأبحاث أن هذه الفوائد قد تكون نتيجة لزيادة مستويات الدوبامين في الدماغ.

الانكشاف لأشعة الشمس

التعرض لفترات لأشعة الشمس غير القوية يحسن الحالة المزاجية ويزيد من إنتاج الدوبامين، لكن مع الحرص على عدم التعرّض الزائد وذلك لتجنب سرطان الجلد.