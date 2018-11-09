أميركا تحظر بيع السجائر الإلكترونيّة المنكّهة

تبدأ الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بحظر بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفواكه والحلوى في متاجر البقالة ومحطات الوقود، في خطوة تهدف إلى مواجهة زيادة إقبال المراهقين عليها، وفق ما قاله أحد المسؤولين في الإدارة لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المسؤول إنّ هذا الحظر يقتصر على السجائر الإلكتروني بنكهة الفواكه والحلوى، وأنّه يتيح بالمقابل نكهات التبغ والنعناع والمنتول فقط في أماكن البيع المذكورة، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل ضربةً قويّة لشركة "جول لابس"، الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية، ومقرّها في سان فرانسيسكو.

وأكّد المسؤول لـ"رويترز" أنّ الإدارة ستشدّد إجراءات التحقق من السن لمبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، وبيّن أنّ هذه القيود المرتقبة التي ستفرضها الإدارة لن تسري على متاجر بيع السجائر الإلكترونية أو غيرها من متاجر التجزئة المتخصصة.

وتزايدت الضغوط من أجل التحرك للحد من السجائر الإلكترونية بعد بيانات أولية للحكومة الاتحادية كشفت أن استخدام المراهقين لهذه السجائر زاد بأكثر من 75 بالمئة منذ العام الماضي، ووصفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمر بأنه "وباء".

وتتزامن زيادة الإقبال على السجائر الإلكترونية مع ارتفاع مبيعات شركة "جول لابس"، التي نمت من 2.2 مليون وحدة في 2016 إلى 16.2 مليون في العام الماضي وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهدّدت إدارة الأغذية والعقاقير في أيلول/ سبتمبرالماضي بحظر بيع منتجات "جول" وأربع شركات كبيرة أخرى تنتج السجائر الإلكترونية ما لم تتّخذ خطوات لمنع القصر من استخدامها. ومنحت الإدارة هذه الشركات 60 يومًا لتقديم خطط لفرض قيود على استخدام القصر لمنتجاتها وهي المدة التي شارفت على الانتهاء.