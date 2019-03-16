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من اليوم يستطيع الآباء إرضاع أطفالهم

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 11:48

من اليوم يستطيع الآباء إرضاع أطفالهم
صورة لـ"جهاز الرضاعة المساعد للآباء"
عرب ٤٨

 ابتكرت الشركة اليابانية "دينتسو" جهازًا أسمته "جهاز الإرضاع المساعد للآباء"، من شأنه أن يسهّل إمكانية إرضاع الأبناء من صدور آبائهم، بنفس الطريقة التي ترضعهم بها أمهاتهم، حسبما ذكر صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

ويسمح الجهاز المبتكر لإرضاع أبنائهم دون الابتعاد عن أجساد الأخيرين، محافظًا على التواصل الجسدي بينهم، كما يحدث تمامًا بين الأمهات وأطفالهن الرضع في حالة الرضاعة الطبيعية.
وعرضت الشركة المنتجة جهازها الجديد ضمن نشاطات معرض ومهرجان "أس إكس أس دبليو" في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

 وقالت الشركة المنتجة، عن كيفية عمل الجهاز، أنّ جهازها قابل للارتداء، يتكون من ثديين صناعيين أو زائفين، يحوي الأول على الحليب الذي يتم تجهيزه في المنزل، بينما يحتوي الثاني على وسيلة إرضاع آلية مشابهة لطبيعة الإرضاع البشرية.
وزوّدت الشركة الجهاز المنتج بآلية تعقب البيانات ومنبه بشأن جلسات الإرضاع، بحيث يتم بعث رسالة إلى الهاتف الذكي الخاص بالأب بوقت جلسات الإرضاع.

وتشير "دينتسو" أن الجهاز أيضًا محفز جيد لنوم الأطفال وآبائهم، كما يساعد على تخفيف عبء إرضاع الأمهات لأطفالهن، ومشاركة الأزواج في عملية الرضاعة.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#اليابان
#الرضاعة
#جهاز الرضاعة المساعدة

من عرب 48

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