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مُركَّب موضعي يُسهم في الوقاية من سرطان الجلد‎

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 17:55

مُركَّب موضعي يُسهم في الوقاية من سرطان الجلد‎
(pixabay)
عرب ٤٨

كشفت دراسة أميركية حديثة، أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من مجلة في مجلة "جي سي أي انسايت" العلمية، أن مزج المرهم الموضعي الذي يتكون من دواء يستخدم على نطاق واسع لعلاج السرطان، يسمى "فلورويوراسيل 5"، بالإضافة إلى "كالسيبوتريول"، الذي يُستخدم لعلاج مرض الصدفية؛ يقي من خطر الإصابة بـ"الخلايا الحرشفية"، أحد أشكال سرطان الجلد الشائعة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع  فريقُ البحث 132 مريضًا معرضين لخطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وقسموهم إلى مجموعتين، وضعت الأولى هذا المركب على الجلد، فيما وضعت المجموعة الثانية دواء "فلورويوراسيل 5" فقط، ليجد الباحثون بعد 3 سنوات من المتابعة، أن المرضى الذين وضعوا المزيج الموضعي، انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية على جلد الوجه وفروة الرأس، مقارنة بأقرانهم الذين تلقوا دواء "فلورويوراسيل 5" لوحده.

ووجد الباحثون أن 7 بالمائة فقط ممن عولجوا بالمزيج الموضعي، تطور لديهم سرطان الخلايا الحرشفية الجلدي، مقارنة بـ28 بالمائة ممن عولجوا بدواء "فلورويوراسيل 5" فقط، خلال فترة المتابعة.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة لين كورنيليوس إن "سرطان الخلايا الحرشفية في الجلد هو ثاني أكثر أنواع سرطانات الجلد شيوعًا في الولايات المتحدة، ومعدلات الإصابة به مستمرة في الارتفاع"، مبيّنةً أن "دواء كالسيبوتريول الذي تمت إضافته لدواء فلورويوراسيل 5، يعمل على تنشيط خلايا الجهاز المناعي التي تهاجم الأورام السرطانية، وهذا يسهم في الوقاية من سرطان الخلايا الحرشفية".

وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأميركية، ووفق تقدير المعهد الوطني للسرطان بالبلد المذكور، تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد بالبلاد في 2015.

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#سرطان الجلد
#أميركا
#مرض السرطان
#كريم

من عرب 48

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