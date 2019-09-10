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تحذيرات من تدخين السجائر الإلكترونيّة لتسببها بمرض رئوي خطير

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 14:20

تحذيرات من تدخين السجائر الإلكترونيّة لتسببها بمرض رئوي خطير
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

دعت الجمعية الطبية الأميركية للتّوقّف الفوريّ عن تدخين السّجائر الإلكترونيّ بمختلف أنواعها، إلى حين يتمكّن العلماء من توفير معلومات أكثر وأدقّ حول سبب إصابة 450 حالة إصابة بأمراض الرئة ووفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب تتعلق باستخدام المنتجات الشبيهة، وأكّدت على ضرورة إعلام الولايات أو سلطات الصحة المحلية سريعا بأي حالة اشتباه في أحد أمراض الرئة لسبب يتعلق بهذه السجائر.

وتأتي توصيات الجمعيّة، وهي إحدى أكثر جماعات الأطباء نفوذا في البلاد، بعد نصيحة وجهتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة للناس بالتفكير في عدم استخدام منتجات السجائر الإلكترونية إلى أن تتحرى سبب موجة من حالات الإصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مدخّنة أقلعت عن السّجائر الإلكترونيّة، تدعى ميجان كونستانتينو (36 عاما)، قولها إنّها توقّفت عن تدخينها قبل ستة أيام عندما سمعت بتقارير الإصابات وحالات الوفاة المرتبطة به، قائلةً أنّ "أصابني الأمر بالخوف لدرجة دفعتني إلى الإقلاع"، وأضافت أن كثيرا ممن لجأوا للتدخين الإلكتروني ينتظرون نتائج التحريات على أحر من الجمر.

وقالت رئيسة الجمعية الطبية الأميركية، باتريس هاريس في بيان إنّ "علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي فيما تظل السجائر الإلكترونية دون ضابط. نحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الإسراع في وضع القواعد التنظيمية للسجائر الإلكترونية وسحب كل المنتجات غير الخاضعة لضوابط من السوق".

في المقابل، وجه رئيس الجمعية الأميركية للتدخين الإلكتروني، جريجوري كونلي،  انتقادات للجمعية الطبية الأميركية متّهمًا إياها "بإشاعة الخوف من منتجات التدخين الإلكتروني باستخدام النيكوتين" في حين لم تذكر "المخاطر الحقيقية" من التدخين الإلكتروني باستخدام مواد غير مشروعة.


#التدخين الإلكتروني
#السيجارة الإلكترونية
#أمراض الرئة

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