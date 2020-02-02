25 دولة: خريطة إنتشار فيروس كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

شغل فيروس كورونا العالم حديثًا، لقتله أرقام مهولة من البشر، بينما لا يزال علاجه مجهولا وأسباب انتشاره غامضة حتى الآن.

إليكم أحدث أعداد حالات وفاة في عدة دول، التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، إذ منذ ظهوره لأول مرّة، فقد أصيب أكثر من 200 شخصًا في أكثر من 20 بلدًا حتى الآن.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة أكثر من 14 ألف شخص غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 304 مصابين، بحسب أحدث حصيلة رسمية نشرت في الثاني من شباط/ فبراير.

هونغ كونغ: سجلت 14 إصابة، ومعظم المصابين زاروا ووهان.

ماكاو: سبع إصابات.

التيبيت: إصابة واحدة.

كوريا الجنوبية: 12 إصابة.

اليابان: عشرون إصابة.

تايوان: عشر إصابات.

كمبوديا: إصابة واحدة.

ماليزيا: ثماني إصابات.

الفيليبين: سجلت أول وفاة خارج لمصاب بالفيروس، إلى جانب إصابة امرأة قادمة من ووهان.

سنغافورة: 18 إصابة.

تايلاند: 19 إصابة.

فيتنام: 6 إصابات.

الهند: إصابة واحدة.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

أستراليا: 12 إصابة.

كندا: أربع إصابات.

الولايات المتحدة: سبع إصابات.

ألمانيا: عشر إصابات.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

فرنسا: ست إصابات.

إيطاليا: إصابتان

السويد: إصابة واحدة.

الإمارات: إصابتان.