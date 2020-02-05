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حملة تطعيم لـ45 مليون طفل ضد مرض الحصبة

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 11:34

حملة تطعيم لـ45 مليون طفل ضد مرض الحصبة
(أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين، اليوم الأربعاء، أنه سيجري تطعيمًا لما يزيد عن 45 مليون طفلًا في سبع بلدان نامية ضد مرض الحصبة، وذلك ضمن سلسلة حملات كبيرة تهدف إلى التصدي لزيادة عالمية في انتشار المرض الفيروسي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في كانون الأول/ ديسمبر، إن عدد المصابين بالحصبة يتزايد باستمرار حيث شٌخصت في عام 2018 أكثر من عشرة ملايين إصابة، توفي منهم 140 ألفًا غالبيتهم من الأطفال.

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، سيث بيركلي، إنه "لمن المحزن أن تركز وسائل الإعلام على تزايد الحالات في أوروبا والولايات المتحدة في حين أن الغالبية العظمى من الوفيات نتيجة الإصابة بالحصبة تحدث في أفقر بلدان العالم"، وأضاف أن "الحملات التي تهدف للوصول إلى نحو 45 مليون طفلًا في ستة أشهر، ستُنفذ برعاية حكومية في كل من بنجلادش، وأفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وكينيا، ونيبال، والصومال، وجنوب السودان، وسيمولها شركاء من بينهم التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "البيانات الأولية لعام 2019 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، أظهرت زيادة عدد حالات الإصابة بثلاثة أمثالها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018".

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#الحصبة
#لقاح
#صحة
#مرض فيروسي

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