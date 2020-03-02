خطر كورونا في أوروبا: من معتدل إلى مرتفع

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فانديرلايين، اليوم الإثنين، بأن وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي رفعت مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع.

وقالت فانديرلايين إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن اليوم أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي، بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره".

وأحصى المركز الذي يقدّم معلومات يتم تحديثها يوميًا بشأن التطورات المرتبطة بتفشي الفيروس، منذ وقت مبكّر من اليوم الإثنين، 89006 إصابة في 68 بلدًا.

ولم تتأثر دول الاتحاد الأوروبي بالفيروس بقدر الصين، لكن بعض دول الاتحاد شهدت انتشارًا خطيرًا للفيروس، وأبرز هذه الدول كانت إيطاليا التي سجلت 1694 إصابة و24 وفاة في ثلاث مناطق في شمالي البلاد وهي لومبارديا، وإميليا، وفينيتو.

وأوضح المسؤول عن الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، أمس الأحد، أن "من بين 779 مريضا لا يزالون في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة".

وبلغ عدد الفحوصات الطبية التي أجرتها إيطاليا حتى الآن 21127 فحصًا، متخطية في هذا عدد جيرانها الاوروبيون بفارق كبير، وهو إجراء احترازي اتخذته السلطات بهدف معرفة المزيد عن دخول الفيروس إلى البلاد، وفي السياق ذاته، أظهرت الإحصاءات الإيطاليه أن 83 مصابًا تعافوا بالكامل.

وقالت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي، ستيلا كرياكيدس، إنه "منذ صباح اليوم، سُجلت 2100 حالة إصابة مؤكدة في 18 بلدًا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وخسر 38 مواطنًا حياتهم متأثرين بالمرض"، مضبفةً أن "دول الأعضاء تواجه تحديات متباينة على صلة بتفشي الفيروس، ولا سيما إيطاليا التي بات الوضع فيها غير مشابه للوضع في غيرها من الدول الأعضاء".