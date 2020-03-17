الصحة العالمية تحذر من أدوية لعلاج كورونا

مع توسع دائرة فيروس كورونا، وتسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة حتى الآن، يعمد بعض المصابين أو الذين يشّكون في إصابتهم بالفيروس إلى تناول أدوية دون وصفة طبية، إلا أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من استعمال بعض تلك الأدوية.

وغردت منظمة الصحة العالمية على حسابها في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19، مبينة الأدوية التي يجب تجنبها.

لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج #COVID19 تنصح @WHO بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين. إذا كانت لديك أعراض تتوافق مع COVID-19 ، فاطلب الرعاية الطبية. — WHO EMRO (@WHOEMRO) March 16, 2020

كما نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.

وحذر وزير الصحة الفرنسي، أوليفيي فيران من تناول مضادات الالتهاب مثل: إيبوبروفين (ibuprofen) والكورتيزون (cortisone)، وقال إنها قد تكون عاملا يزيد من خطورة وضع المصاب بكورونا.

وشددت المنظمة على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19.

وأكد مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم، أمس الإثنين، أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، لافتًا إلى أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، ومؤكدًا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين، كما دعا خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا، وحث الدول على العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

وشدد أدهانوم على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن "هناك إصابات لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها"، وأوضح أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار الفيروس.