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دراسة كندية: الكلاب الضالة قد تكون "الحيوان الوسيط" لنقل كورونا

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 09:42

دراسة كندية: الكلاب الضالة قد تكون "الحيوان الوسيط" لنقل كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أفادت دراسة حديثة أن الكلاب الضالة قد تكون "الحيوان الوسيط" الذي نقل فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر وذلك بحسب النتائج التي نشرتها دورية "موليكيولار بيولوجي أند إيفولوشن" العلمية.

وأكد الباحثون الذين أعدوا الدراسة، أن التحليل الجيني لفيروس كورونا يشير إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر تم من خلال الكلاب الضالة.

ويعد فهم كيفية تصرف الفيروس خارج جسم الإنسان وكذلك داخله، أمرا حيويا للتعرف على كيفية مكافحته، ومن ثم تطوير لقاح أو علاج لوقف انتشاره.

وقال مؤلف الدراسة عالم الأحياء تشوا شايا، من جامعة أوتاوا إن"فيروس كورونا انتشر لأول مرة من الخفافيش إلى الكلاب الضالة التي تأكل لحوم الخفافيش".

وأضاف شايا "سمحت ملاحظاتنا بتشكيل فرضية جديدة للأصل والانتقال الأولي للفيروس"، مشيرا إلى أن "معرفة أصول الفيروس ذات أهمية حيوية لحل الأزمة الصحة التي يشهدها العالم حاليا".

وأصاب أحد الفيروسات التاجية سابقا، التي ينتمي لها كورونا أيضا، أمعاء الكلاب، مما أدى على الأرجح إلى تطور سريع للفيروس ومن ثم انتقاله إلى البشر.

وأوضح البروفيسور شايا إن"هذا يشير إلى أهمية مراقبة الفيروسات التاجية الشبيهة بالسارس في الكلاب من أجل مكافحة فيروس كورونا وعلاج المرض الذي يتسبب فيه، كوفيد 19".

واستندت الدراسة التي أجراها الباحثون الكنديون في نتائجها، إلى تحليل عينات كيميائية مأخوذة من مجموعة متنوعة من الكائنات، من بينها الخفافيش والبنغول والكلاب والثعابين والبشر.

وأوضح شايا أن الكلاب "قدمت تفسيرا أكثر معقولية" لكيفية انتقال الفيروس إلى البشر، ومع ذلك، قوبلت الدراسة بانتقادات من بعض العلماء، من بينها أنها استندت إلى عينة صغيرة جدا، فضلا عن اعتمادها على قليل من البيانات المباشرة المتوفرة عن المرض، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائجها.


#الكلاب الضالة
#فيروس كورونا
#كورونا
#الحيوان الوسيط

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من عرب 48

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