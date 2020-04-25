ما هو "جواز المرور المناعي"؟

أعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مؤخرًا، فحوصات الأجسام المضادة أنها "أداة ستغير قواعد اللعبة" في مواجهة فيروس كورونا، باعتبارها إحدى أهم وسائل الخروج من حالات الإغلاق، التي حالت بين البشر وأعمالهم وحياتهم الطبيعية، لتغدو بين ليلة وضحاها "جوازات مرور مناعيّة" لتنقل الحر والعمل.

إذا ما هي هذه الفحوصات؟

عندما تغزو أجسام غريبة جسد الإنسان، مثل الفيروسات؛ فإن جهازه المناعي يطلق أجسامًا مضادة لمحاربة هذه الفيروسات، وتسعى الفحوص الحالية لرصد هذه الأجسام المضادة؛ لأن وجودها يعني أن هناك مشكلة ما، مثل الإصابة بفيروس.

وتنقسم فحوص الأجسام المضادة إلى نوعين: الأول اختبارات معملية تحتاج إلى معالجة يقوم بها متخصصون مدربون وتستغرق يومًا واحدًا، والثاني يستغرق ما بين 15- 30 دقيقة.

وفي وقت باشرت عدة دول رفع تدابير الحجر المنزلي، طرح خبراء احتمال إصدار "جوازات مرور مناعية" تسمح للذين طوروا مناعة ضد الفيروس بمعاودة العمل قبل سواهم.

ألمانيا تسعى لأن تكون الأولى في هذا المضمار

تجري دراسات واسعة النطاق بهذا الصدد في ألمانيا حيث خضع عشرات آلاف الأشخاص لمثل هذه التحاليل.

كذلك يبدي الباحثون والسياسيون في بلدان أخرى اهتماما بفحص مستوى المناعة لدى المواطنين.

ففي ولاية نيويورك، أعلن الحاكم أندرو كومو، الأسبوع الماضي، الشروع في إجراء تحاليل بشكل مكثف لمعرفة عدد الأشخاص الذين سبق أن التقطوا الفيروس.

وسمحت إدارة الأغذية والأدوية، الوكالة الفدرالية الأميركية المشرفة على الصحة العامة، لمصنعي هذه الفحوص ببيعها بدون الحصول على إذن رسمي.

الصحة العالمية تشكك بدقة هذه الفحوصات

غير أن منظمة الصحة العالمية وأطباء حذروا من هذه الفحوص مشيرين إلى الشكوك المحيطة بمدى دقتها ومصداقية نتائجها، خصوصا وأنه لم تعرف حتى الآن مدة استمرار المناعة المكتسبة ضد فيروس كورونا المستجد.

وبالتالي، فإن الحصول على نتيجة إيجابية للفحص المصلي تشير إلى وجود أجسام مضادة للفيروس، لا يعني بالضرورة زوال الخطر.

وأوضحت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس "بعدما نحصل على فحوص تمت المصادقة عليها، لن نعرف أبدا ما إذا كانت النتيجة الإيجابية تعني فعلا الحماية من المرض، ولا مدى استمرارية هذه الحماية".

الدقّة العلميّة

وأشار العضو في مجلس إدارة الاتحاد الألماني للأطباء الأحيائيين، ماتياس أورث، إلى مشكلة كبرى أخرى تتعلق بنوعية النتائج، إذ لا يزال من الممكن أن تكون "سلبية خاطئة"، وقال "هناك أيضا فيروسات كورونا أخرى طفيفة لا تتسبب بأمراض خطيرة ويمكن أن تحرف النتيجة".

وفي مطلق الأحوال، أكد أورث أن الفحوص المصلية التي تعد بإعطاء نتيجة في غضون ربع ساعة بتحليل بضع قطرات دم تسحب من الإصبع في المنزل مجرد "هراء"، وشدد على أنه سيتم إنتاج فحوص ذات نوعية أفضل خلال الأسابيع المقبلة لكن "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

دراسات سابقة

من جهة أخرى، إن كانت دراسات واسعة النطاق كالتي تجري في ألمانيا يمكن أن تسمح بتحديد نسبة السكان الذين أصيبوا بالفيروس، فإن محدودية الفحوص المتوافرة حاليا تجعل من المستحيل تحديد نسبة الذين اكتسبوا فعلا مناعة بشكل دقيق.

وبالرغم من كل هذه التحفظات، فإن الدراسات كالتي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي في ميونيخ على ثلاثة آلاف أسرة اختيرت عشوائياً، تثير اهتماما كبيرا.

وفي غانغيلت بمنطقة هاينسبرغ حيث تطورت أول بؤرة كبيرة لوباء كوفيد-19 في ألمانيا، تثبت باحثون من أن 14% من السكان أصيبوا بالفيروس.

وبمعزل عن الدراسات الجارية، باشرت شركات أدوية ألمانية عرض فحوص مصليّة. وأجريت حتى الآن حوالى سبعين ألفا من هذه الفحوص في 54 مختبرا ألمانيا، بحسب ما أعلنت جمعية المختبرات المرخص لها.

وقالت الطبيبة أولريكي لايمر ليبكي، التي تعرض منذ منتصف آذار/مارس فحوصا لمستوى المناعة في راينيكندورف، إن هذه الفحوص "لها معنى، لأنها ستمكننا من معرفة من الذين اكتسبوا مناعة".

ورأت أن "من المهم جدا معرفة ذلك بالنسبة للذين لديهم أهل أو أجداد" يرغبون بزيارتهم.