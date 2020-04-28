بريطانيا ترجّح وجود علاقة بين كورونا ومرض يصيب الأطفال

صرّح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية في بلاده تحاول تحديد رابط محتمل بين وباء كورونا المستجد ومرض خطير أصاب عددًا من الأطفال مؤخرًا، يقال أنه يشابه داء "كاواسكي".

وقال هانكوك في حديثه مع إذاعة "إل بي سي" البريطانية إن "هذا المرض الجديد قد يكون ناجمًا عن وباء كورونا، إلا أننا لسنا متأكدين تمامًا لأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالوباء مخبريًا".

وقال رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، كريس ويتي، أمس الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي الحكومي اليومي بشأن وباء كورونا المستجد، إن "المرض شديد الندرة، لكني أظن أن ارتباطه بهذا الفيروس أمر قابل للتصديق تمامًا، على الأقل في بعض الحالات".

ونقلت الجمعية البريطانية للعناية المركزة للأطفال، أمس الاثنين، تحذيرًا من الهيئة الإنغليزية للصحة العامة (NHS England) بشأن ازدياد طفيف في عدد حالات الأطفال المرضى في أوضاع خطرة الذين أصيب قسم منهم بالوباء.

وأشارات الجمعية إلى أن أعراض هؤلاء الأطفال تتشابه مع تلك المسجلة لدى المصابين بمرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة التسممية، ومن بينها آلام في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي والتهاب عضلة القلب.

وقال رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال، راسل فاينر، أنه من المحتمل أن تتفاقم حالة الأطفال المصابين بوباء كورونا بصورة خطرة، موضحًا أن "هذا الأمر شديد الندرة، إذ يبدو أن الأطفال هم الأقل عرضة لهذه الإصابة".