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"كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر"

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 18:29

"كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر"
صحراء توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وجهت المنظمة العالميّة للأرصاد الجويّة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا مفاده أن "جائحة كورونا تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف".

وناشدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الجلوس في مكان عام مكيف ومغلق فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس كاب، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف، إنه يتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية. وقالت إننا "نعيش حاليا في إحدى أكثر السنوات حرًا. بالنسبة إلى كثيرين، يزيد كوفيد-19 من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة"، مشددة أيضًا على أن الوباء يجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة.

وقالت إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل "تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد-19".

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