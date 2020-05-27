  2. صحة
  3. صحة

بريطانيا: "عقار رمديسيفير أكبر خطوة في علاج كورونا"

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 09:05

بريطانيا: "عقار رمديسيفير أكبر خطوة في علاج كورونا"
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها ستستخدم عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج مرضى كوفيد-19.

وكشفت الوزارة أن تلك الخطوة ستتم في إطار التعاون مع شركة "غيلياد ساينسز" المصنعة للعقار.

وأكدت أن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، في مؤتمر صحافي للحكومة إن "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف هانكوك أن "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وأوضحت الحكومة إن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

وبيّنت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة الأسبوع الماضي إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأكسجين إضافي، لكن لا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون إنه "نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج برمديسيفير" من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "غيلياد" إنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على رمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19، بحلول نهاية هذا الشهر.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#عقار
#بريطانيا
#استخدام
#رمديسيفير

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أطباء يابانيون: الكمامات غير معدة للأطفال دون العامين
أطباء يابانيون: الكمامات غير معدة للأطفال دون العامين

2020-05-26

"كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر"
"كورونا يزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر"

2020-05-26

الصحة العالميّة تعلّق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين
الصحة العالميّة تعلّق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين

2020-05-25

الأكثر قراءة

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26
الأجهزة الأمنية تحذّر من

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

2020-05-26

"تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول

2020-05-26